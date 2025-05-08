У московських аеропортах затримуються майже 100 рейсів
Станом на ранок четверга, 8 травня, у аеропортах Москви затримуються майже 100 рейсів
Про це повідомляє Московська міжрегіональна транспортна прокуратура.
Зазначається, що у Шереметьєво затримано на виліт 15 рейсів, а на приліт – 12 рейсів.
У Домодєдово затримано на виліт 14 рейсів.
У Внуково затримано на виліт 18 рейсів, а на приліт – 26 рейсів.
У Жуковському затримано на виліт 4 рейси, на приліт – 5 рейсів.
Фото: astra.press
За інформацією російських Telegram-каналів, деякі пасажири не можуть дочекатися вильотів вже другу добу.
- Раніше повідомлялося, що безперервні нальоти безпілотників на різні регіони Росії напередодні 9 травня викликали ланцюгову реакцію затримок і скасувань рейсів російських авіакомпаній.
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