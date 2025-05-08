У московських аеропортах затримуються майже 100 рейсів

Про це повідомляє Московська міжрегіональна транспортна прокуратура.

Зазначається, що у Шереметьєво затримано на виліт 15 рейсів, а на приліт – 12 рейсів.

У Домодєдово затримано на виліт 14 рейсів.

У Внуково затримано на виліт 18 рейсів, а на приліт – 26 рейсів.

У Жуковському затримано на виліт 4 рейси, на приліт – 5 рейсів.

Фото: astra.press

За інформацією російських Telegram-каналів, деякі пасажири не можуть дочекатися вильотів вже другу добу.