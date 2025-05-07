В аеропортах Росії застрягли понад 60 тис. пасажирів через нальоти БПЛА
Безперервні нальоти безпілотників на різні регіони Росії напередодні 9 травня викликали ланцюгову реакцію затримок і скасувань рейсів російських авіакомпаній
Про це повідомляє The Moscow Times.
В Асоціації туроператорів Росії підрахували, що загалом за кілька попередніх днів закриття низки аеропортів вплинули на плани щонайменше 60 тисяч пасажирів. Проблеми торкнулися принаймні 350 рейсів.
"Немає шансів, що збій у роботі цивільної авіації просто закінчиться тим, що всі борти, які полетіли на запасні аеродроми, повернуться "в рідну гавань". Ця затримка спровокує наступні затримки за принципом доміно", - констатували в організації, закликавши громадян перевіряти дані про свої рейси.
Там також нагадали, що 6 травня через небезпеку атаки дронів зачинялися московські аеропорти Внуково, Жуковський, Домодєдово і Шереметьєво. Увечері обмеження зачепили летовища Сочі, вночі – Казані, а вранці середи – Кірова і Нижньокамська.
- У ніч проти 7 травня у Росії скаржилися на атаку безпілотників. Дрони атакували підприємства в Саранську та Тулі - вони працюють на забезпечення окупантів. Також під ударом опинилися два військові аеродроми.
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