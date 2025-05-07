У СБУ підтвердили дронову атаку на два військові заводи РФ, - ЗМІ

Про це пише Укрінформ з посиланням на джерело в СБУ.

Далекобійні дрони Служби безпеки атакували головне російське оборонне підприємство "Базальт", розташоване у Красноармійську Московської області та виробляє озброєння для всіх видів військ.

Також джерело повідомило, що у Тулі було атаковано підприємство "Сплав", єдиний у Росії розробник і виробник реактивних систем залпового вогню та патронів, де після влучання дронів сталася масштабна пожежа.

"На відміну від росіян, які б’ють по житлових багатоповерхівках у мирних містах, СБУ працює чітко по військових об’єктах, які допомагають ворогу здійснювати збройну агресію проти України. Робота над послабленням військових спроможностей Росії триватиме й надалі", - зазначило джерело.

Атака на військові аеродроми та підприємства РФ

"У Росії атаковані важливі підприємства ВПК, а Москва знову вдарила по цивільній інфраструктурі наших міст, вбивши людей", - написав очільник ЦПД Андрій Коваленко.

Так, за даними Коваленка, у Саранську вражено завод оптоволоконних систем - ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії РФ, зокрема для дронів на оптоволокні.

Своєю чергою у Тулі атаковано АТ "Конструкторське бюро приладобудування". Це один із флагманів російського ВПК, який спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями. Його продукти активно використовуються під час війни в Україні.

Також під атакою був СПЛАВ - головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у Росії. Там створювали "Гради", "Урагани" й "Смерчі", які активно застосовуються на війні проти України.

"Підприємство має тісний зв’язок із концерном "Ростех" та залишається одним із пріоритетних виробників зброї для російської армії", - пояснив Коваленко.

Через атаку в Саранську місцева влада скасувала заняття в школах, університетах та дитячих садках, пише Astra. Крім цього, у регіоні заборонили публікувати відео та фото наслідків удару.

Пізніше Коваленко додав, що під ударом також опинилися два військові аеродроми РФ. Серед них:

Аеродром "Шайковка" у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22.

Авіабаза "Кубінка" у Московській області, де базуються Су-27, МіГ-29.

Очільник ЦПД також пояснив, що завод оптоволоконних систем у Саранську після удару дуже серйозно постраждав. За його словами, оптоволокно - це одна з переваг ворога на фронті завдяки дронам на оптоволокні. Цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном.

"Зараз стоїть питання можливої зупинки його роботи", - додав Коваленко.