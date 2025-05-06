У РФ поскаржились на атаку БПЛА на Москву: аеропорти обмежили роботу
Росіяни у вівторок, 6 травня, заявили про, мовляв, атаку безпілотників на Москву, у декількох аеропортах запровадили обмеження
Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.
О 17:38 він написав, що російська ППО, мовляв, відбила атаку двох БПЛА, які летіли на Москву. Більш ніж за годину мер повідомив про нібито збиття ще одного безпілотника.
Росавіація з 16:10 почала оголошувати про тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків з аеропортів. Під обмеження потрапили аеропорти Нижній Новгород (Стригіно), Калуга (Грабцеве), Тамбов (Донське), Ярославль (Туношна). Не приймають і не відправляють рейси аеропорти Внуково, Домодєдово, Жуковський у Московській області.
Близько 19:10 тимчасові обмеження роботи аеропорту Жуковський зняли, однак за декілька годин знову запровадили.
Міноборони РФ заявило, що станом на 21:30 російська ППО нібито збила 57 українських безпілотників, над шістьма регіонами Росії.
Тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків також вводили для аеропорту Сочі, однак близько 23:00 їх також зняли.
- У ніч на вівторок, 6 травня, росіяни поскаржилися на атаку безпілотників на російську столицю та ще низку регіонів.
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