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У московському аеропорту "Домодєдово" водовоз врізався в літак Emirates

28 березня, 2024 четвер
00:56
Світ Росія Москва світ авіація аеропорти ОАЕ

У літак Emirates врізався автомобіль із питною водою – попередньо водієві стало погано за кермом. Борт зазнав суттєвих пошкоджень

Про це пише Авіаторщина.

Лайнер авіакомпанії Emirates 27 березня мав вилетіти з Москви до Дубая. Однак у процесі передпольотної підготовки до нього врізався автомобіль із питною водою. Попередньо водієві машини стало погано за кермом. В результаті у літака пошкоджено нижню частину фюзеляжу. На момент зіткнення пасажирів на борту Airbus А380 не було.

Повітряне судно відсторонено від польотів.

Пресслужба аеропорту повідомила, що пасажири відлетять іншим рейсом із затримкою менше восьми годин. У Emirates уточнили, що вони вирушать до Дубая о 23:30.

Водій сервісної машини, що заїхав під "черево" А380, вирушив до лікарні. Згодом у пресслужбі летовища повідомили, що у водія за кермом трапився інсульт.

Теги:
Росія
ОАЕ
аеропорти
Авіація
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