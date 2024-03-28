У московському аеропорту "Домодєдово" водовоз врізався в літак Emirates

Про це пише Авіаторщина.

Лайнер авіакомпанії Emirates 27 березня мав вилетіти з Москви до Дубая. Однак у процесі передпольотної підготовки до нього врізався автомобіль із питною водою. Попередньо водієві машини стало погано за кермом. В результаті у літака пошкоджено нижню частину фюзеляжу. На момент зіткнення пасажирів на борту Airbus А380 не було.

Повітряне судно відсторонено від польотів.

Пресслужба аеропорту повідомила, що пасажири відлетять іншим рейсом із затримкою менше восьми годин. У Emirates уточнили, що вони вирушать до Дубая о 23:30.

Водій сервісної машини, що заїхав під "черево" А380, вирушив до лікарні. Згодом у пресслужбі летовища повідомили, що у водія за кермом трапився інсульт.