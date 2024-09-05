У Мюнхені сталася стрілянина біля генконсульства Ізраїлю

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Постріли пролунали близько дев'ятої години ранку. Згідно з офіційною інформацією, поліцейські побачили в цьому районі чоловіка, який стріляв з гвинтівки. Під час перестрілки правоохоронці смертельно поранили чоловіка. В операції брали участь п'ятеро поліцейських, вони не постраждали.

У поліції додали, що не виявили інших підозрюваних, територію району все ще обшукують. Перед тим поліція перевірила транспортний засіб, який може належати чоловіку, що зчинив стрілянину.

Генконсульство Ізраїлю розташоване неподалік від Центру документації історії націонал-соціалізму в центрі Мюнхена.

У Мюнхені сьогодні посилені заходи безпеки. 5 вересня – роковини теракту 1972 року. Тоді під час Олімпіади в Мюнхені палестинські бойовики розстріляли 11 ізраїльських спортсменів.