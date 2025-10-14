У нас багато "Томагавків": Трамп повторив, що Путін мав виграти війну за тиждень, однак він входить у четвертий рік

Про це він сказав на пресконференіції з президентом Аргентини, повідомляє Clash Report.

"Володимир (ред. - Путін) мав виграти ту війну за один тиждень. А тепер він входить у четвертий рік", - повторив американський президент.

Він також зазначив, що президент Володимир Зеленський хоче отримати ракети Tomahawk, і в Сполучених Штатів їх багато.