У нас багато "Томагавків": Трамп повторив, що Путін мав виграти війну за тиждень, однак він входить у четвертий рік
У вівторок, 14 жовтня, президент Сполучених Штатів повторив, що російський диктатор Володимир Путін мав перемогти у війні проти України протягом тижня, проте він входить у четвертий рік
Про це він сказав на пресконференіції з президентом Аргентини, повідомляє Clash Report.
"Володимир (ред. - Путін) мав виграти ту війну за один тиждень. А тепер він входить у четвертий рік", - повторив американський президент.
Він також зазначив, що президент Володимир Зеленський хоче отримати ракети Tomahawk, і в Сполучених Штатів їх багато.
- 13 жовтня стало відомо, що Дональд Трамп та Володимир Зеленський 17 жовтня проведуть зустріч у Вашингтоні.
