У Непалі нова премʼєрка вступила на посаду після повалення уряду й закликала до спокою після протестів
Після протестів у Непалі та повалення уряду тимчасовою премʼєр-міністеркою країни стала 73-річна колишня головна суддя Сушила Каркі. Вона закликала народ до спокою та співпраці для відбудови
Про це пише Politico.
Каркі стала першою жінкою, яка очолила уряд Непалу. Вона заявила, що сімʼї вбитих протестувальників отримають грошову компенсацію сумою 1 млн рупій (понад $11 тис.) та пообіцяла допомогу для поранених.
"Нам усім потрібно зібратися разом, щоб відновити країну", – підкреслила Каркі.
Читайте також: Революція через ТікТок та Інстаграм: криваві заворушення в Непалі та що стало їх причиною. Пояснюємо
- У столиці Непалу Катманду 8 вересня почалися мітинги через рішення влади заблокувати соцмережі. По протестувальниках відкрили вогонь, є загиблі і поранені. 9 вересня прем'єр Шарма Олі пішов у відставку.
- ЗМІ писали, що в Непалі молодь після повалення уряду та відставки премʼєр-міністра почала обирати лідера, звернувшись до ChatGPT. Штучний інтелект запропонував зумерам 4 потенційних очільника тимчасового уряду.
