У Непалі проходять мітинги через блокування соцмереж: по протестувальниках відкрили вогонь, є загиблі і поранені
У столиці Непалу Катманду проходять мітинги через рішення влади заблокувати більшість соціальних мереж, включно з Facebook, X і YouTube: по протестувальниках відкрили вогонь. Відомо про щонайменше 17 загиблих і 145 поранених
Про це інформує CNN.
Вказано, що мітинги відбуваються на вулицях Катманду: десятки тисяч людей, які обурені рішенням влади заблокувати більшість соціальних мереж, включаючи Facebook, X і YouTube, зібралися навколо будівлі парламенту. Вони також засуджували корупцію в уряді.
"Припиніть заборону соціальних мереж, припиніть корупцію, а не соціальні мережі", - скандували натовпи біля парламенту, махаючи червоно-синіми національними прапорами.
Згодом протестувальники прорвали колючий дріт і змусили поліцію відступити всередину парламентського комплексу. Врешті-решт поліція відкрила по них вогонь.
За даними поліції, загинули щонайменше 17 людей і ще 145, серед яких 28 правоохоронців, отримали поранення.
Уряд оголосив комендантську годину на понеділок навколо парламенту, секретаріату уряду, президентської резиденції та ключових частин міста.
Водночас офіційні особи заявили, що блокування соцмереж відбулося, оскільки компанії не зареєструвалися і не підкорилися урядовому нагляду. Представники уряду зазначають, що близько двох десятків соціальних мереж, які широко використовуються в Непалі, неодноразово отримували повідомлення про необхідність офіційної реєстрації своїх компаній у країні. Ті, хто не зареєструвався, були заблоковані з минулого тижня. TikTok, Viber та три інші платформи зареєструвалися і працюють без перебоїв.
- 23 травня міністерство технологій В'єтнаму доручило національним телекомунікаційним провайдерам заблокувати доступ до месенджера Telegram через відмову компанії співпрацювати з в'єтнамською владою у боротьбі з імовірними злочинами, скоєними користувачами платформи.
