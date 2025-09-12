У Непалі після повалення уряду зумери використовують ChatGPT, аби обрати нового лідера, - The Times

Про це йдеться в матеріалі The Times.

На прохання користувачів чат-бот запропонував їм інженера із магістерською освітою Оксфорда, ексміністра освіти, мера Катманду та колишню головну суддю Непалу як кандидатів на посаду лідера країни.

Після цього непальці попросили ChatGPT розповісти про переваги й недоліки кожного ймовірного лідера.

Так, штучний інтелект зазначив, що обрав би ексголовну суддю Сушилу Каркі, адже "вона, здається, ймовірно, викликає довіру в різних групах і може допомогти контролювати реформи та шлях до справедливих виборів".

"Для довгострокового прем'єр-міністра хтось на кшталт Бален Шах (мер Катманду) може бути дуже підходящим, якщо він зможе створити політичну підтримку, необхідну для того, щоб уникнути повернення в стару динаміку", – написав він.

Видання зауважує, що 73-річна Каркі представлятиме молодих протестувальників на перемовинах з армією Непалу, яка ввела комендантську годину 11 вересня.