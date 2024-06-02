У Німеччині через зсув ґрунту з рейок зійшли два вагони потяга зі 185 пасажирами

Про це повідомляє Tagesschau.

Сильні зливи розпочались у цьому районі ще у п'ятницю, й у результаті пізно ввечері в суботу стався зсув ґрунту, який призвів до сходження потяга. Ширина зсуву склала близько 30 метрів.

За інформацією представників залізниці, пасажири не постраждали та були евакуйовані.

Перші два вагони зійшли з рейок близько 23:20, але не перекинулися.

Спочатку повідомлялося, що під зсув потрапив регіональний потяг з близько 60 пасажирами й одним вагоном.

Згодом виявилося, що це був поїзд ICE 510, який через повені на півдні Німеччини був перенаправлений на інший маршрут між Ульмом і Штутгартом.

У місці зсуву паралельно проходять окружна дорога і залізнична колія, які постраждали від зсуву. Зсув також зачепив і автомобіль. Його водій також не постраждав.