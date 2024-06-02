У Німеччині через зсув ґрунту з рейок зійшли два вагони потяга зі 185 пасажирами
У суботу, 1 червня, у місті Швабіш-Гмюнд, Баден-Вюртемберг, внаслідок зсуву ґрунту зійшли з рейок два вагони потяга ICE, у яких перебували 185 пасажирів
Про це повідомляє Tagesschau.
Сильні зливи розпочались у цьому районі ще у п'ятницю, й у результаті пізно ввечері в суботу стався зсув ґрунту, який призвів до сходження потяга. Ширина зсуву склала близько 30 метрів.
За інформацією представників залізниці, пасажири не постраждали та були евакуйовані.
Перші два вагони зійшли з рейок близько 23:20, але не перекинулися.
Спочатку повідомлялося, що під зсув потрапив регіональний потяг з близько 60 пасажирами й одним вагоном.
Згодом виявилося, що це був поїзд ICE 510, який через повені на півдні Німеччини був перенаправлений на інший маршрут між Ульмом і Штутгартом.
У місці зсуву паралельно проходять окружна дорога і залізнична колія, які постраждали від зсуву. Зсув також зачепив і автомобіль. Його водій також не постраждав.
-
Увечері суботи, 1 червня, у німецькому місті Ален було скоєно напад на депутата бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріха Кізеветтера, який виступив за збільшення військової допомоги Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 41.1
- EUR Купівля 43.81Продаж 44.71
- Актуальне
- Важливе