У Німеччині фіксують загострення нелегальної міграції "білоруським маршрутом"
У Німеччині заявили про збільшення кількості нелегального перетину кордону мігрантами, які прибувають до країни так званим білоруським маршрутом
Про це інформує Deutsche Presse-Agentur.
Так, за перші п'ять місяців поточного року федеральна поліція Німеччини зареєструвала 2215 мігрантів, які прибули до країни нелегальним шляхом.
Їх затримували на кордонах Німеччини з Польщею та Чеською Республікою. Ба більше, з кожним місяцем їхня кількість постійно зростала. Якщо в січні було лише 26 перехоплень, в лютому - 25, то в березні - 412, у квітні - 861, а в травні - 891.
Багато з нелегальних мігрантів на цьому маршруті намагаються потрапити до Німеччини після транзиту через Польщу і Чехію.
І це попри те, що Польща встановила 5,5-метровий паркан на кордоні з Білоруссю, оснащений камерами і охороною.
У Німеччині мігрантів розміщують у притулках, поки розглядаються їхні заяви про статус біженця.
Ще з 2021 року Європейський Союз звинувачує Білорусь у навмисному сприянні нелегальній міграції з охоплених кризою країн, переважно з Близького Сходу, шляхом надання їм віз і логістичної допомоги.
- 29 травня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що його країна відновить буферну зону на кордоні з Білоруссю. Це сталося після нещодавнього нападу мігрантів з ножем на польського прикордонника.
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