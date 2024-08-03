У Німеччині на гоночній трасі стався вибух: постраждали 22 людини

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

За даними поліції, причиною, ймовірно, є вибух балона зі стисненим повітрям, за боксом, у зоні паддоку.

Згідно з інформацією Німецького агентства преси, на трасі працювали чотири рятувальні вертольоти та кілька машин швидкої допомоги. Унаслідок вибуху постраждали 22 людини, серед них четверо - у важкому стані.

Натомість 6-годинна гонка ADAC Ruhr Cup відбудеться в суботу, як і було заплановано.