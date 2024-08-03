У Німеччині на гоночній трасі стався вибух: постраждали 22 людини
У Німеччині стався вибух на гоночній трасі "Нюрбургринг". Унаслідок цього постраждали 22 людини, четверо з них перебувають у важкому стані
Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.
За даними поліції, причиною, ймовірно, є вибух балона зі стисненим повітрям, за боксом, у зоні паддоку.
Згідно з інформацією Німецького агентства преси, на трасі працювали чотири рятувальні вертольоти та кілька машин швидкої допомоги. Унаслідок вибуху постраждали 22 людини, серед них четверо - у важкому стані.
Натомість 6-годинна гонка ADAC Ruhr Cup відбудеться в суботу, як і було заплановано.
- 29 липня у німецькому Людвігсхафені пролунав вибух на найбільшому хімічному заводі в країні. Спалахнула пожежа, відомо про 14 постраждалих співробітників підприємства.
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