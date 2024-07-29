На найбільшому хімічному заводі Німеччини стався вибух: постраждали 14 співробітників

Про це повідомляє BILD.

Зазначається, що вибух із подальшою пожежею стався близько 12 години дня у південній частині заводу BASF SE у Людвігсхафені, повідомили в короткому пресрелізі компанії.

Пізніше, о 14:00, компанія повідомила, що пожежу вже загасила пожежна бригада заводу.

За їхніми даними, внаслідок інциденту 14 співробітників отримали незначні травми і з метою обережності перебувають під наглядом лікарів.

Міська влада та пожежна охорона випустили попередження про небезпеку у зв'язку з виділенням продуктів горіння. Пожежна команда просить по можливості уникати зони ураження, тримати вікна та двері закритими та вимкнути вентиляцію та кондиціонування.

Фото: з відкритих джерал