На найбільшому хімічному заводі Німеччини стався вибух: постраждали 14 співробітників
У понеділок, 29 липня, у німецькому Людвігсхафені пролунав вибух на найбільшому хімічному заводі в країні. Спалахнула пожежа, відомо про 14 постраждалих співробітників підприємства
Про це повідомляє BILD.
Зазначається, що вибух із подальшою пожежею стався близько 12 години дня у південній частині заводу BASF SE у Людвігсхафені, повідомили в короткому пресрелізі компанії.
Пізніше, о 14:00, компанія повідомила, що пожежу вже загасила пожежна бригада заводу.
За їхніми даними, внаслідок інциденту 14 співробітників отримали незначні травми і з метою обережності перебувають під наглядом лікарів.
Міська влада та пожежна охорона випустили попередження про небезпеку у зв'язку з виділенням продуктів горіння. Пожежна команда просить по можливості уникати зони ураження, тримати вікна та двері закритими та вимкнути вентиляцію та кондиціонування.
Фото: з відкритих джерал
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