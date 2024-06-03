У Німеччині розпочались одні з найбільших навчань НАТО у ЄС зі спільних повітряних операцій
У Німеччині стартували навчання Північноатлантичного альянсу зі спільних повітряних тренувань, мета яких - посилення співпраці країн-партнерів та обмін досвідом в авіаційній та технічні сферах. Ці навчання є одними з найбільших у Європі
Про це повідомляє DW.
До тактичних навчань військово-повітряних сил НАТО, які відбуваються на авіабазі ФРН, залучені близько 60 винищувачів та інших бойових літаків. У них беруть участь приблизно 1,1 тис. військових із 11 країн Альянсу.
Водночас Австрія та Швейцарія долучилися до маневрів Tiger meet на аеродромі Шлезвіг-Ягель, що в північній землі Німеччини Шлейзвіг-Гольштейн.
Зазначається, що одні з найбільших навчань НАТО у Європі триватимуть до 14 червня.
- 2 травня у Швеції розпочались масштабні військові навчання НАТО, у межах яких відпрацьовується підтримка американських підрозділів під час їхнього переміщення з Норвегії у Фінляндію через Швецію.
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