У Німеччині танк вистрілив холостими патронами на трасі

Про це пише Spiegel.

Зазначається, що танк їхав у напрямку міста Пассау і зробив кілька пострілів. Гільзи потрапили в автомобіль жінки, яка їхала назустріч. 32-річна водійка не постраждала.

За словами поліції, наразі невідомо як інцидент міг трапитися, адже зброя була заряджена холостими патронами і з міркувань безпеки була спрямована вгору.

Розслідуванням справи займатиметься прокуратура Пассау, йдеться у повідомленні.