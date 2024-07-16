У Німеччині танк вистрілив холостими патронами на трасі
У Німеччині у неділю, 14 липня, танк, який їхав на військові навчання, випадково вистрілив холостими патронами, зачепивши цивільну автівку
Про це пише Spiegel.
Зазначається, що танк їхав у напрямку міста Пассау і зробив кілька пострілів. Гільзи потрапили в автомобіль жінки, яка їхала назустріч. 32-річна водійка не постраждала.
За словами поліції, наразі невідомо як інцидент міг трапитися, адже зброя була заряджена холостими патронами і з міркувань безпеки була спрямована вгору.
Розслідуванням справи займатиметься прокуратура Пассау, йдеться у повідомленні.
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