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У Німеччині затримали ще трьох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста

16 лютого, 2024 п'ятниця
12:40
Світ Володимир Єрмаков

Німецька поліція у п'ятницю, 16 лютого, затримала ще двох неповнолітніх хлопців, яких підозрюють у вбивстві 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова

Про це інформує місцева поліція. 

Там зазначили, що наразі під арештом вже перебуває один підозрюваний, проте після допиту свідків та аналізу записів відеокамер, з'явилися докази, що до злочину можуть бути причетні й інші люди. 

Відтак правоохоронці затримали ще трьох підозрюваних. Йдеться про 14-річного німця грецького походження з Герне, 14-річного і 15-річного сирійців з Гельзенкірхена. Їх підозрюють у вбивстві, замаху на вбивство та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. 

Крім того, поліцейські перевіряють, чи можуть вони бути причетними до інших подібних злочинів. 

Що передувало

10 лютого в Німеччині невідомий напав з ножем на двох українців. Це сталося на залізничному вокзалі Оберхаузена. 17-річний баскетболіст Володимир Єрмаков від отриманих травм помер у лікарні. 

Наразі у справі про вбивство українського підлітка фігурують двоє підозрюваних 14 і 15 років, з міст Гельзенкірхен і Герне. Спочатку їх заарештували, але пізніше 14-річного німця з грецьким корінням звільнили з-під варти, оскільки підозра проти нього не була підтверджена.

Теги:
Кримінал
Україна
Німеччина
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