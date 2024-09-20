У Німеччині заявили про кінець енергетичної кризи
Міністр економіки Німеччини Роберт Галек оголосив, що країна подолала енергетичну кризу, а дефіциту газу більше немає
Про це повідомляє Bild.
"Відсутність російського газу більше не відчувається… Дефіциту газу більше немає", - сказав він.
Галек вказав, німецькі природні сховища газу давно заповнені, а всі планові показники виконані.
Водночас міністр заувавжив, ціни на газ у ФРН наразі є вищими, ніж до повномасштабної війни в Україні, але запевнив: це не спричинено дефіцитом.
За словами Галека, зростання цін на газ зумовлене спекою в Азії. Країни цієї частини світу закуповують скраплений природний газ для генерування електрики для кондиціонерів. Однак глава мінекономіки ФРН припускає: ціни на газ впадуть, коли звільнять додаткові обсяги газу й вони надійдуть на ринок країни.
Він підкреслив, ціни на газ є "помірковано вищими, ніж у роки до пандемії".
- 12 червня німецька енергетична компанія Uniper виграла багатомільярдний арбітраж проти російського Газпрому та розриває нечинні контракти на постачання газу.
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