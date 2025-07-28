У Німеччині зійшов із рейок пасажирський потяг: загинули щонайменше 3 людини, є постраждалі
У неділю, 27 липня, у Німеччині, зійшов із рейок пасажирський потяг, у якому було близько 100 пасажирів. Унаслідок аварії загинули щонайменше троє людей, є постраждалі
Про це повідомляє Schwäbische Zeitung.
Інцидент стався у федеральній землі Баден-Вюртемберг, на залізничній ділянці між містами Мундеркінген та Рідлінген.
За даними джерел видання у правоохоронних органах, внаслідок аварії загинули щонайменше троє людей. За інформацією рятувальників, 34 людини дістали поранення, з них троє – у тяжкому стані.
Наразі слідчі намагаються встановити причину аварії. За попередніми висновками, інцидент міг статися через зсув ґрунту.
фото: Скріншот з відео
Експерти, які працюють на місці аварії розповіли, що передня частина регіонального експреса зійшла з рейок убік ліворуч. Потяг підняло приблизно на п’ять метрів вгору по схилу, де він зіткнувся з деревами.
За інформацією ЗМІ, до рятувальних робіт залучили кілька медичних гелікоптерів.
Залізнична лінія залишатиметься закритою до завершення слідчих дій та ліквідації наслідків аварії. Для пасажирів організовано тимчасове автобусне сполучення.
фото: Скріншот з відео
Міністр внутрішніх справ Баден-Вюртемберга Томас Штробль прямує на місце події, щоб особисто ознайомитися з ходом рятувальних робіт, повідомив його речник.
На інцидент вже відреагував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у соцмережі X.
"Я перебуваю в тісному контакті з міністром внутрішніх справ і міністром транспорту і попросив їх всіляко підтримати рятувальні служби. Ми сумуємо за жертвами. Висловлюю співчуття їхнім родинам", - написав він.
- На початку липня в Австрійських Альпах зазнав аварії невеликий літак, що вилетів із Німеччини. Усі четверо людей, які перебували на борту, загинули.
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