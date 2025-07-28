У Німеччині зійшов із рейок пасажирський потяг: загинули щонайменше 3 людини, є постраждалі

Про це повідомляє Schwäbische Zeitung.

Інцидент стався у федеральній землі Баден-Вюртемберг, на залізничній ділянці між містами Мундеркінген та Рідлінген.

За даними джерел видання у правоохоронних органах, внаслідок аварії загинули щонайменше троє людей. За інформацією рятувальників, 34 людини дістали поранення, з них троє – у тяжкому стані.

Наразі слідчі намагаються встановити причину аварії. За попередніми висновками, інцидент міг статися через зсув ґрунту.

фото: Скріншот з відео

Експерти, які працюють на місці аварії розповіли, що передня частина регіонального експреса зійшла з рейок убік ліворуч. Потяг підняло приблизно на п’ять метрів вгору по схилу, де він зіткнувся з деревами.

За інформацією ЗМІ, до рятувальних робіт залучили кілька медичних гелікоптерів.

Залізнична лінія залишатиметься закритою до завершення слідчих дій та ліквідації наслідків аварії. Для пасажирів організовано тимчасове автобусне сполучення.

фото: Скріншот з відео

Міністр внутрішніх справ Баден-Вюртемберга Томас Штробль прямує на місце події, щоб особисто ознайомитися з ходом рятувальних робіт, повідомив його речник.

На інцидент вже відреагував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у соцмережі X.

"Я перебуваю в тісному контакті з міністром внутрішніх справ і міністром транспорту і попросив їх всіляко підтримати рятувальні служби. Ми сумуємо за жертвами. Висловлюю співчуття їхнім родинам", - написав він.