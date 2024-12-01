У Норвегії поблизу кордону з РФ створили центр десантних операцій НАТО
На півночі Норвегії, в місті Сьоррейса, відкрили новий центр підготовки десантних операцій для посилення присутності Альянсу на кордоні з Росією в Арктиці
Про це повідомляє Newsweek.
Зазначається, що центр слугуватиме тренувальною базою для військових США, Великої Британії та Нідерландів. Хоча Норвегія не має власних десантних військ, її ключові армійські й спеціальні підрозділи розташовані в цьому регіоні.
Рішення створити центр ухвалили на тлі зростаючої напруженості з Росією, яка продовжує військові дії в Україні. Норвегія, яка не має власних амфібійних сил, активно інвестує у військову інфраструктуру, витративши близько 16 млрд крон ($1,44 млрд) на розвиток баз у регіфоні Тромс.
"Спільні тренування є необхідними для захисту Норвегії, північного регіону та НАТО у разі кризи чи війни", – зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Норвегія суттєво збільшила інвестиції у військову інфраструктуру, витративши близько 1,44 мільярда доларів на модернізацію баз у Тромсі.
- Нагадаємо, 28 листопада парламент Норвегії ухвалив збільшити підтримку України до 35 млрд норвезьких крон (3,2 млрд доларів) у 2025 році.
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