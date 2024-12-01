У Норвегії поблизу кордону з РФ створили центр десантних операцій НАТО

Про це повідомляє Newsweek.

Зазначається, що центр слугуватиме тренувальною базою для військових США, Великої Британії та Нідерландів. Хоча Норвегія не має власних десантних військ, її ключові армійські й спеціальні підрозділи розташовані в цьому регіоні.

Рішення створити центр ухвалили на тлі зростаючої напруженості з Росією, яка продовжує військові дії в Україні. Норвегія, яка не має власних амфібійних сил, активно інвестує у військову інфраструктуру, витративши близько 16 млрд крон ($1,44 млрд) на розвиток баз у регіфоні Тромс.

"Спільні тренування є необхідними для захисту Норвегії, північного регіону та НАТО у разі кризи чи війни", – зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Норвегія суттєво збільшила інвестиції у військову інфраструктуру, витративши близько 1,44 мільярда доларів на модернізацію баз у Тромсі.