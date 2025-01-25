У Пакистані ухвалили закон щодо повного контролю над соцмережами
Нижня палата парламенту Пакистану ухвалила закон, який передбачає надання урядові широких повноважень щодо контролю над соціальними мережами
Про це інформує AP.
Відповідно до закону, буде створено агенцію, яка матиме право видавати накази про негайне блокування контенту, який вважається "незаконним і образливим" в соціальних мережах. Йдеться, зокрема, про контент з критикою суддів, збройних сил, парламенту або асамблей. Люди та організації, які розміщують такий контент, також можуть бути заблоковані в соціальних мережах. Закон також робить поширення дезінформації кримінальним злочином, що карається трьома роками ув'язнення і штрафом у розмірі 2 млн рупій ($7 150).
Крім того, соцмережі зобов'яжуть зареєструватися в новому органі з питань захисту та регулювання соціальних мереж, а ті, хто не виконає цю вимогу, можуть зіткнутися з тимчасовою або постійною забороною.
На думку критиків, цим законом уряд прагне ще більше придушити свободу слова. Проти його ухвалення також виступили депутати опозиційної партії. Правозахисник Фархатулла Бабар розповів, що закон також "надає виконавчій владі широкі повноваження не лише щодо змісту повідомлень, але й щодо месенджерів, а саме платформ соціальних мереж".
- Раніше у Пакистані суд засудив 22-річного студента до смертної кари за звинуваченням у богохульстві через повідомлення у Whatsapp.
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