Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Пекіні стартував саміт Китай – ЄС. Очільники Єврокомісії та Євроради зустрілися з Сі Цзіньпіном

У Пекіні стартував саміт Китай – ЄС. Очільники Єврокомісії та Євроради зустрілися з Сі Цзіньпіном

Катерина Ганжа
24 липня, 2025 четвер
08:19
Світ Китай

У четвер, 24 липня, президент Європейської ради Антоніу Кошта та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели в Пекіні зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном

Зміст

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на МЗС КНР.

"Відносини між Китаєм та ЄС перебувають у черговому критичному моменті історії", - зазначив Сі Цзіньпін.

Він зауважив, що цьогоріч виповнюється 50 років дипломатичним відносинам між Китаєм та ЄС, впродовж яких обидві сторони досягли плідних результатів у всіх сферах, і повинні продовжувати розвивати зв’язки на основі поваги один до одного.

"Обидві сторони повинні поважати одна одну, шукати спільних точок дотику, зберігаючи при цьому власні відмінності, підтримувати відкритість, а також прагнути взаємної вигоди", - наголосив китайський лідер.

На його переконання, це важливі принципи та правильний напрямок розвитку відносин між Китаєм та ЄС у майбутньому, тож за нинішніх бурхливих подій та нестабільності у світі Пекін і Брюссель повинні зробити правильний стратегічний вибір, що відповідатиме очікуванням людей в обох країнах.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що лідер країни підкреслив важливість для Китаю та ЄС зміцнювати комунікації, підвищувати довіру та поглиблювати співробітництво, щоб, серед іншого, забезпечити більшу стабільність та визначеність для світу.

"Китай і Європейський Союз, два великі гравці міжнародної спільноти, повинні підтримувати розвиток своїх двосторонніх відносин у правильному напрямку та працювати разом, щоб досягнути ще кращих результатів у наступні 50 років", - заявив Сі.

"Наші відносини мають глобальне значення", - фон дер Ляєн

Зустріч із китайським лідером прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X. 

"Європа і Китай – глобальні економічні важковаговики. Наші відносини мають глобальне значення, і вони повинні працювати для обох сторін, для наших людей і наших підприємств. Нумо формувати це майбутнє разом", - зазначила фон дер Ляєн.

  • Раніше про зустріч Сі Цзіньпіна з Урсулою фон дер Ляєн і Антоніу Коштою у межах саміту з нагоди 50-річчя дипломатичних відносин ЄС і Китаю повідомляла агенція Reuters. 
Теги:
Новини
Суспільство
Китай
ЄС
політика
Європа
Сі Цзиньпін
Урсула фон дер Ляєн
Читайте також:
підозра, НАБУ
Автор Марина Клюєва
22 липня, 2025 вiвторок
"Немає великої трагедії": Омелян про законопроєкт щодо НАБУ та САП
Трамп і Путін
Автор Оксана Ліховід
22 липня, 2025 вiвторок
У Кремлі мають усвідомити, що наближається час "страти": Їжак про заяви Трампа щодо 50 днів
Coldplay
Автор Дар'я Тарасова
21 липня, 2025 понедiлок
Після інциденту з гендиректором Astronomer: Кріс Мартін на концерті Coldplay попередив про старт "камери поцілунків"
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 42
  • EUR
    Купівля 48.6
    Продаж 49.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
24 липня
09:05
Оновлено
наслідки атаки на Одесу, 24.07.25
РФ атакувала Україну дронами й ракетами: в Одесі є постраждалі, горів Привоз, пошкоджено пам’ятки архітектури, в Черкасах пожежі, є травмовані
09:01
Ексклюзив
Ukraine Russia war live map, July 12-19
"Ворог не відчуває проблем з особовим складом і постійно штурмує": у бригаді "Рубіж" розповіли про ситуацію на Покровському напрямку
08:59
Меттью Перрі
Лікар зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі визнав провину у смерті актора
08:47
OPINION
Протести, що змінюють хід історії
08:29
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 61 штурм
08:23
Оновлено
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку БПЛА: кажуть про влучання в нафтобазу
08:00
OPINION
Історія з НАБУ – це про українські граблі
07:50
Ексклюзив
Болгарія
У Болгарії працює велика кількість російських агентів, - політичний радник у Європарламенті
07:45
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1050 військових, 24 артсистеми та 5 танків
07:37
росія китай
Китай таємно постачає РФ двигуни для дронів під маркуванням промислових холодильних установок, - Reuters
07:35
Ексклюзив
3D-модель балістичної ракети
Нардеп Галайчук назвав основну причину російської агресії проти України
07:30
Інтерв’ю
"Коли бачу пляшку води за 76 грн і пляшку олії за 70, – хочеться плакати": голова Укроліяпром про урожай, ціни та "історичні" мита
07:10
Прапор Литви
Литва вже цьогоріч може відмовитися від російської мови як другої іноземної у школах
05:40
На фото: Бріжит Макрон
Подружжя Макронів подало позов проти блогерки, яка стверджує, що перша леді Франції народилася чоловіком
04:43
Юлія Свириденко
Податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком, - Свириденко
01:49
фейк
ЦПД спростував російський фейк про таємну зустріч Умєрова з Мединським під час перемовин між Україною та РФ
2025, середа
23 липня
23:59
Оновлено
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду
23:52
Прапор США
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні двох пакетів військової допомоги на суму близько $322 млн
22:50
Оновлено
Україна та РФ провели черговий обмін: додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники
22:28
Ексклюзив
Євген Дикий
В Україні майдан можливий завжди за однієї умови, - Дикий
22:05
Оновлено
У Стамбулі завершився третій раунд перемовин між Україною та РФ: головними темами були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів
22:05
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Банкова намагається втягнути СБУ в політику, - нардепка Геращенко щодо заяв Малюка про НАБУ та САП
21:50
Оновлено
Миколаїв, акція
У Києві та багатьох містах України продовжуються акції проти закону щодо НАБУ і САП
20:36
Оновлено
Спільне виробництво зброї та іранська загроза: очільник МЗС Ізраїлю Саар у Києві зустрівся з Зеленським
20:05
OPINION
Блог Тетяна Трощинська
"Ковйор" в російських аеропортах: "Постарайтєсь. Потєрпітє. Путєн всєх переіграл"
19:54
Оновлено
Володимир Зеленський
Відповідь на протести: Зеленський заявив про підготовку законопроєкту щодо діяльності системи правопорядку
19:51
Ексклюзив
ЗРК Patriot
"Жодна зі сторін не сказала неправду": Defence Express про те, коли Україна отримає обіцяні Patriot
19:48
Олег Петренко
Здетонував ворожий FPV-дрон: на Сумщині під час розмінування загинув сапер ДСНС
19:38
Ексклюзив
Віктор Бобиренко
Влада пішла на дії щодо НАБУ і САП свідомо, бо розуміла, що принаймні зброю поставляти Україні будуть, - політолог Бобиренко
19:22
Влада Харькова
Харькова принесла Україні золоту медаль ЧС-2025 з фехтування
19:17
жінка в наручниках
Харківʼянку, що вчиняла підпали на замовлення РФ, засудили до 15 років вʼязниці
19:01
на фото Ольга Стефанішина
Стефанішина переконує, що закон про НАБУ й САП не перешкодить початку перемовин щодо вступу України до ЄС
18:55
Купʼянськ
У Купʼянську залишаються близько 1,3 тис. цивільних, РФ атакує місто FPV-дронами, - Cинєгубов
18:48
Nintendo Switch 2 встановила рекорд як найшвидше продавана ігрова консоль на американському ринку
18:47
РФ пошкодила або знищила в Україні понад півтори тисячі культурних пам'яток: де найбільше
18:34
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
"Столиці ЄС обговорюють, як зупинити цей розворот до часів Януковича": Климпуш-Цинцадзе про обмеження повноважень НАБУ та САП
18:30
В уряді затвердили правила перевезення тварин у потягах, запропоновані Укрзалізницею торік
18:30
Огляд
НАБУ та САП
НАБУ та САП: як працюють антикорупційні органи України — пояснюємо просто
18:28
Ексклюзив
Вадим Денисенко
"Навряд чи ми почуємо про якусь нову точку зору від РФ": аналітик Денисенко про переговори в Стамбулі
18:26
ГУР
ГУР: Кремль має намір дискредитувати Україну у світі на тлі протестів на підтримку НАБУ й САП
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV