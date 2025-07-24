У Пекіні стартував саміт Китай – ЄС. Очільники Єврокомісії та Євроради зустрілися з Сі Цзіньпіном

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на МЗС КНР.

"Відносини між Китаєм та ЄС перебувають у черговому критичному моменті історії", - зазначив Сі Цзіньпін.

Він зауважив, що цьогоріч виповнюється 50 років дипломатичним відносинам між Китаєм та ЄС, впродовж яких обидві сторони досягли плідних результатів у всіх сферах, і повинні продовжувати розвивати зв’язки на основі поваги один до одного.

"Обидві сторони повинні поважати одна одну, шукати спільних точок дотику, зберігаючи при цьому власні відмінності, підтримувати відкритість, а також прагнути взаємної вигоди", - наголосив китайський лідер.

На його переконання, це важливі принципи та правильний напрямок розвитку відносин між Китаєм та ЄС у майбутньому, тож за нинішніх бурхливих подій та нестабільності у світі Пекін і Брюссель повинні зробити правильний стратегічний вибір, що відповідатиме очікуванням людей в обох країнах.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що лідер країни підкреслив важливість для Китаю та ЄС зміцнювати комунікації, підвищувати довіру та поглиблювати співробітництво, щоб, серед іншого, забезпечити більшу стабільність та визначеність для світу.

"Китай і Європейський Союз, два великі гравці міжнародної спільноти, повинні підтримувати розвиток своїх двосторонніх відносин у правильному напрямку та працювати разом, щоб досягнути ще кращих результатів у наступні 50 років", - заявив Сі.

"Наші відносини мають глобальне значення", - фон дер Ляєн

Зустріч із китайським лідером прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X.

"Європа і Китай – глобальні економічні важковаговики. Наші відносини мають глобальне значення, і вони повинні працювати для обох сторін, для наших людей і наших підприємств. Нумо формувати це майбутнє разом", - зазначила фон дер Ляєн.

Thank you, President Xi, for hosting us in Beijing.



Europe and China are global economic heavyweights.



Our relationship matters globally, and it must work for both sides, for our people and our businesses.



Let’s shape that future together ↓ https://t.co/h5VbJboUQL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 24, 2025