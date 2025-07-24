У Пекіні стартував саміт Китай – ЄС. Очільники Єврокомісії та Євроради зустрілися з Сі Цзіньпіном
У четвер, 24 липня, президент Європейської ради Антоніу Кошта та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели в Пекіні зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на МЗС КНР.
"Відносини між Китаєм та ЄС перебувають у черговому критичному моменті історії", - зазначив Сі Цзіньпін.
Він зауважив, що цьогоріч виповнюється 50 років дипломатичним відносинам між Китаєм та ЄС, впродовж яких обидві сторони досягли плідних результатів у всіх сферах, і повинні продовжувати розвивати зв’язки на основі поваги один до одного.
"Обидві сторони повинні поважати одна одну, шукати спільних точок дотику, зберігаючи при цьому власні відмінності, підтримувати відкритість, а також прагнути взаємної вигоди", - наголосив китайський лідер.
На його переконання, це важливі принципи та правильний напрямок розвитку відносин між Китаєм та ЄС у майбутньому, тож за нинішніх бурхливих подій та нестабільності у світі Пекін і Брюссель повинні зробити правильний стратегічний вибір, що відповідатиме очікуванням людей в обох країнах.
У зовнішньополітичному відомстві додали, що лідер країни підкреслив важливість для Китаю та ЄС зміцнювати комунікації, підвищувати довіру та поглиблювати співробітництво, щоб, серед іншого, забезпечити більшу стабільність та визначеність для світу.
"Китай і Європейський Союз, два великі гравці міжнародної спільноти, повинні підтримувати розвиток своїх двосторонніх відносин у правильному напрямку та працювати разом, щоб досягнути ще кращих результатів у наступні 50 років", - заявив Сі.
"Наші відносини мають глобальне значення", - фон дер Ляєн
Зустріч із китайським лідером прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X.
"Європа і Китай – глобальні економічні важковаговики. Наші відносини мають глобальне значення, і вони повинні працювати для обох сторін, для наших людей і наших підприємств. Нумо формувати це майбутнє разом", - зазначила фон дер Ляєн.
- Раніше про зустріч Сі Цзіньпіна з Урсулою фон дер Ляєн і Антоніу Коштою у межах саміту з нагоди 50-річчя дипломатичних відносин ЄС і Китаю повідомляла агенція Reuters.
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