У Підмосков’ї впав пасажирський літак: попередньо на борту були лише члени екіпажу, - росЗМІ
У Московській області Росії у п'ятницю, 12 липня, розбився пасажирський літак. Попередньо на його борту перебували троє членів екіпажу - вони загинули
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.
Як повідомили оперативні служби РФ літак "Суперджет" впав у Коломенському районі Підмосков'я під час тестового польоту після планового ремонту.
"Літак, що розбився в Підмосков'ї, впав у лісі та вибухнув, екіпаж, за попередніми даними, загинув", - повідомили РІА Новини в екстрених службах.
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