У Підмосков’ї впав пасажирський літак: попередньо на борту були лише члени екіпажу, - росЗМІ

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

Як повідомили оперативні служби РФ літак "Суперджет" впав у Коломенському районі Підмосков'я під час тестового польоту після планового ремонту.

"Літак, що розбився в Підмосков'ї, впав у лісі та вибухнув, екіпаж, за попередніми даними, загинув", - повідомили РІА Новини в екстрених службах.