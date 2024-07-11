Після удару РФ по Охматдиту російський льотчик передав ГУР дані 30 командирів бомбардувальної авіадивізії з Енгельса, - ЗМІ

Про це повідомляють "Українська правда", Hromadske та NV із посиланням на джерела в ГУР.

За словами співрозмовників, 8 липня до української розвідки звернувся один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987, аеродром базування "Енгельс"), яка обстрілює територію України ракетами Х-101.

Росіянин зазначив, що шокований ударом по дитячій лікарні, через що і вирішив передати ГУР документи про свою авіадивізію: вони стосуються діяльності військової частини.

Водночас він надав приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, їхні персональні дані та їхніх родин та документи з особових справ старшого офіцерського складу.

Акцентується, що найбільш цінною інформацією для розвідки є грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.