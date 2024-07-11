Після удару РФ по Охматдиту російський льотчик передав ГУР дані 30 командирів бомбардувальної авіадивізії з Енгельса, - ЗМІ
Після ракетного удару РФ по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня льотчик 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії звернувся на чат-бот Головного управління розвідки Міноборони України й надав секретні документи про діяльність його військової частини, зокрема - персональні дані про 30 командирів
Про це повідомляють "Українська правда", Hromadske та NV із посиланням на джерела в ГУР.
За словами співрозмовників, 8 липня до української розвідки звернувся один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987, аеродром базування "Енгельс"), яка обстрілює територію України ракетами Х-101.
Росіянин зазначив, що шокований ударом по дитячій лікарні, через що і вирішив передати ГУР документи про свою авіадивізію: вони стосуються діяльності військової частини.
Водночас він надав приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, їхні персональні дані та їхніх родин та документи з особових справ старшого офіцерського складу.
Акцентується, що найбільш цінною інформацією для розвідки є грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.
- Уранці 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі та Києві загинули 38 людей, майже дві сотні - поранено.
- Зокрема, у Шевченківському районі столиці зазнали руйнування два поверхи корпусу лікарні "Охматдит". Загинули 2 дорослих (одна з них лікарка), 10 постраждали. Пошкоджені кілька інших корпусів.
- Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою Х-101.
- 9 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у момент, коли російська ракета влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, там перебували 627 дітей.
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