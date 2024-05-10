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Головна Світ У Південній Кореї створять міністерство для боротьби з низькою народжуваністю

У Південній Кореї створять міністерство для боротьби з низькою народжуваністю

10 травня, 2024 п'ятниця
06:15
Світ президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Зміст

9 травня президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що створить нове міністерство для боротьби з низькою народжуваністю в країні

Про це повідомляє Yonhap.

"Для подолання низької народжуваності, яку можна вважати надзвичайною ситуацією, ми повністю мобілізуємо всі можливості держави", – сказав він під час звернення до нації з нагоди другої річниці свого президентства.

Глава нового міністерства, умовно названого "міністерством планування заходів з низької народжуваності", виконуватиме обов’язки заступника міністра з соціальних питань і розроблятиме політику у сферах освіти, праці та соціального забезпечення, які стануть національним порядком денним, сказав президент Південної Кореї.

Він закликав контрольовану опозицією Національну асамблею активно співпрацювати у перегляді закону про організацію уряду, щоб забезпечити запуск нового міністерства.

  • Україна займає останнє місце у світі з народжуваності, а з'являється законопроєкт, який загрожує знищенням уже "заморожених" ембріонів, - професор Хміль.
Теги:
Здоров'я
Медицина
Південна Корея
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