У Південній Кореї створять міністерство для боротьби з низькою народжуваністю
9 травня президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що створить нове міністерство для боротьби з низькою народжуваністю в країні
Про це повідомляє Yonhap.
"Для подолання низької народжуваності, яку можна вважати надзвичайною ситуацією, ми повністю мобілізуємо всі можливості держави", – сказав він під час звернення до нації з нагоди другої річниці свого президентства.
Глава нового міністерства, умовно названого "міністерством планування заходів з низької народжуваності", виконуватиме обов’язки заступника міністра з соціальних питань і розроблятиме політику у сферах освіти, праці та соціального забезпечення, які стануть національним порядком денним, сказав президент Південної Кореї.
Він закликав контрольовану опозицією Національну асамблею активно співпрацювати у перегляді закону про організацію уряду, щоб забезпечити запуск нового міністерства.
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