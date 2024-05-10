У Південній Кореї створять міністерство для боротьби з низькою народжуваністю

Про це повідомляє Yonhap.

"Для подолання низької народжуваності, яку можна вважати надзвичайною ситуацією, ми повністю мобілізуємо всі можливості держави", – сказав він під час звернення до нації з нагоди другої річниці свого президентства.

Глава нового міністерства, умовно названого "міністерством планування заходів з низької народжуваності", виконуватиме обов’язки заступника міністра з соціальних питань і розроблятиме політику у сферах освіти, праці та соціального забезпечення, які стануть національним порядком денним, сказав президент Південної Кореї.

Він закликав контрольовану опозицією Національну асамблею активно співпрацювати у перегляді закону про організацію уряду, щоб забезпечити запуск нового міністерства.