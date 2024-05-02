Україна займає останнє місце у світі з народжуваності, а з'являється законопроєкт, який загрожує знищенням уже "заморожених" ембріонів, - професор Хміль
У Міністерстві охорони здоров'я почали опрацьовувати законопроєкт щодо допоміжних репродуктивних технологій, але українські репродуктологи почали бити на сполох
Це прокоментував професор, доктор медичних наук, лікар-репродуктолог Стефан Хміль в етері телеканалу "Еспресо".
"Демографічна ситуація в нашій країні є вкрай критичною. Україна займає останнє місце у світі з народжуваності. Коефіцієнт фертильності складає 0,7. Для відродження нації потрібно, щоб кожна подружня пара мала 2,2 дитини. За 300 років в Україні не було такого низького показника щодо народжуваності", - наголосив Хміль.
За словами лікаря-репродуктолога, наразі потрібно використовувати усі методи, щоб допомогти відродити українську націю.
"За минулий рік в Україні народилося 187 тис. дітей, а в 1716 році, коли населення складало 5,7 млн, в Україні народилося 285 тис. дітей. Ми відбудуємо заводи, фабрики, будинки, але хто там буде жити? Національною службою охорони здоров'я цього року започаткована програма, в який беруть участь 12 клінік. Держава виділяє кошти на ці програми й ми теж приєдналися до неї. Була надія, що люди зможуть більше вагітніти. Але з'являється законопроєкт, який хоче обрізати крила репродуктологам. Репродуктологія необхідна в тих випадках, коли немає можливості природно завагітніти. Кожна 5-та подружня пара у світі стикається з цією проблемою", - пояснив Хміль.
- За 2023 рік в Україні зареєстрували народження понад 187 тисяч немовлят. Найбільше дітей з'явилося на світ у столиці та Львівській області.
- З 2013 року в Україні показник народжуваності щорічно падає на 7%: повномасштабне вторгнення Росії спричинило найбільшу кризу.
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