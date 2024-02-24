У Польщі активісти висипали 2 тонни гною біля будинку посла РФ

Про це пише Reuters.

Вказано, що на купі гною встановили табличку "Росія = лайно! Ми не хочемо вас у ЄС! Геть!". Також там поклали російський прапор із літерою "Z".

В інших місцях у Варшаві, де проживають російські дипломати, активісти о 6 ранку ввімкнули сирени та аудіофрагменти, на яких лунали постріли та вибухи.

"Ми хотіли чіткого сигналу польській владі та Європейському Союзу. Настав час вислати російських дипломатів з нашої країни", - зазначив один із протестувальників.

Зазначається, що на відміну від країн Балтії, які вислали російських послів, Польща на такий крок не пішла.