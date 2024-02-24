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Головна Світ У Польщі активісти висипали 2 тонни гною біля будинку посла РФ

У Польщі активісти висипали 2 тонни гною біля будинку посла РФ

24 лютого, 2024 субота
17:56
Світ Польща

У Польщі у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну активісти висипали 2 тонни гною біля будинку російського посла Сергія Андрєєва

Про це пише Reuters

Вказано, що на купі гною встановили табличку "Росія = лайно! Ми не хочемо вас у ЄС! Геть!". Також там поклали російський прапор із літерою "Z". 

В інших місцях у Варшаві, де проживають російські дипломати, активісти о 6 ранку ввімкнули сирени та аудіофрагменти, на яких лунали постріли та вибухи. 

"Ми хотіли чіткого сигналу польській владі та Європейському Союзу. Настав час вислати російських дипломатів з нашої країни", - зазначив один із протестувальників. 

Зазначається, що на відміну від країн Балтії, які вислали російських послів, Польща на такий крок не пішла. 

  • Водночас 24 лютого у центрі Лондона сотні людей зібралися біля Мармурової арки, щоб висловити протест проти вторгнення Росії в Україну з нагоди другої річниці війни.
Теги:
Україна
Росія
Польща
Війна з Росією
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