У Польщі активісти висипали 2 тонни гною біля будинку посла РФ
У Польщі у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну активісти висипали 2 тонни гною біля будинку російського посла Сергія Андрєєва
Про це пише Reuters.
Вказано, що на купі гною встановили табличку "Росія = лайно! Ми не хочемо вас у ЄС! Геть!". Також там поклали російський прапор із літерою "Z".
В інших місцях у Варшаві, де проживають російські дипломати, активісти о 6 ранку ввімкнули сирени та аудіофрагменти, на яких лунали постріли та вибухи.
"Ми хотіли чіткого сигналу польській владі та Європейському Союзу. Настав час вислати російських дипломатів з нашої країни", - зазначив один із протестувальників.
Зазначається, що на відміну від країн Балтії, які вислали російських послів, Польща на такий крок не пішла.
- Водночас 24 лютого у центрі Лондона сотні людей зібралися біля Мармурової арки, щоб висловити протест проти вторгнення Росії в Україну з нагоди другої річниці війни.
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