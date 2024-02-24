У центрі Лондона проходить акція на підтримку України з нагоди другої річниці російського вторгнення

Про це повідомляє National World.

Під час мітингу демонстранти розмахували українськими прапорами. Деякі з них розгорнули плакати із закликами до Росії "припинити війну", називаючи російського президента Володимира Путіна "терористом" і закликаючи міжнародні держави надати більшу підтримку.

Українська дівчинка заспівала для натовпу, після чого виступив хор української школи Святої Марії.

За словами організаторів, важливим є те, щоб протест, який передував маршу на Трафальгарську площу на віче, залишився мирним.

A march and rally are currently underway in ???????? London to mark the second anniversary of ???????? Russia's full-scale invasion of ???????? Ukraine.



The community has gathered at Speaker's Corner/Marble Arch, and is rallying towards Trafalgar Square.

This significant demonstration of support… pic.twitter.com/uQvUat9prg — Vudi Xhymshiti (@VudiXhymshiti) February 24, 2024