У центрі Лондона проходить акція на підтримку України з нагоди другої річниці російського вторгнення
У суботу, 24 лютого, у центрі Лондона сотні людей зібралися біля Мармурової арки, щоб висловити протест проти вторгнення Росії в Україну з нагоди другої річниці війни
Про це повідомляє National World.
Під час мітингу демонстранти розмахували українськими прапорами. Деякі з них розгорнули плакати із закликами до Росії "припинити війну", називаючи російського президента Володимира Путіна "терористом" і закликаючи міжнародні держави надати більшу підтримку.
Українська дівчинка заспівала для натовпу, після чого виступив хор української школи Святої Марії.
За словами організаторів, важливим є те, щоб протест, який передував маршу на Трафальгарську площу на віче, залишився мирним.
- Зокрема, у Росії мешканці столиці несуть квіти до пам'ятника Лесі Українці до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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