У Москві активісти кладуть квіти до пам'ятника Лесі Українки на честь другої річниці вторгнення РФ

Про це повідомляє Telegram-канал Медуза — LIVE.

Зазначається, що працівники "Гормоста" одразу викидають принесені квіти.

Чоловік у формі "Гормоста" стверджує, що отримав від керівництва наказ прибирати квіти та викидати їх до найближчого смітника.

Біля пам'ятника чергують поліцейські.

"У мене перевірили документи, запитали причину, через яку я приніс квіти. Дані не переписували, але потім зняли мене на камеру", - зазначив місцевий мешканець, який долучився до покладання квітів.

Також біля пам'ятника Лесі Українці поліція затримала пікетувальника, який став із плакатом "Ні війні".