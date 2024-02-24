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Головна Світ У Москві активісти кладуть квіти до пам'ятника Лесі Українки на честь другої річниці вторгнення РФ

У Москві активісти кладуть квіти до пам'ятника Лесі Українки на честь другої річниці вторгнення РФ

24 лютого, 2024 субота
15:37
Світ

Мешканці російської столиці несуть квіти до пам'ятника Лесі Українці до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Про це повідомляє Telegram-канал Медуза — LIVE.

Зазначається, що працівники "Гормоста" одразу викидають принесені квіти. 

Чоловік у формі "Гормоста" стверджує, що отримав від керівництва наказ прибирати квіти та викидати їх до найближчого смітника.

Біля пам'ятника чергують поліцейські. 

"У мене перевірили документи, запитали причину, через яку я приніс квіти. Дані не переписували, але потім зняли мене на камеру", - зазначив місцевий мешканець, який долучився до покладання квітів.

Також біля пам'ятника Лесі Українці поліція затримала пікетувальника, який став із плакатом "Ні війні".

  • Західні лідери та українські партнери 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення, висловили свою солідарність з Україною.

Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
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