У Москві активісти кладуть квіти до пам'ятника Лесі Українки на честь другої річниці вторгнення РФ
Мешканці російської столиці несуть квіти до пам'ятника Лесі Українці до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Про це повідомляє Telegram-канал Медуза — LIVE.
Зазначається, що працівники "Гормоста" одразу викидають принесені квіти.
Чоловік у формі "Гормоста" стверджує, що отримав від керівництва наказ прибирати квіти та викидати їх до найближчого смітника.
Біля пам'ятника чергують поліцейські.
"У мене перевірили документи, запитали причину, через яку я приніс квіти. Дані не переписували, але потім зняли мене на камеру", - зазначив місцевий мешканець, який долучився до покладання квітів.
Також біля пам'ятника Лесі Українці поліція затримала пікетувальника, який став із плакатом "Ні війні".
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Західні лідери та українські партнери 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення, висловили свою солідарність з Україною.
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