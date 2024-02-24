"Два роки, як Україна надихає світ": західні лідери до другої річниці повномасштабного вторгнення
Західні лідери та українські партнери 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення, висловили свою солідарність з Україною
Про це вони написали на своїх сторінках у соціальних мережах.
Президентка Європарламенту Роберта Мецола
"Два роки спротиву під вогнем. Два роки надзвичайної мужності звичайних людей. Два роки, як Україна надихає світ", - написала Мецола.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
"Україна виживе, тому що вона сильна і мужня і тому, що має друзів у Європі та світі. Ми пишаємося тим, що зараховуємо себе до їхніх друзів - сьогодні та в нашому спільному європейському майбутньому", - написав Шольц.
Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок
У другу річницю повномасштабного вторгнення Бербок написала пост українською мовою.
"731 день повітряних тривог, шкільні уроки в підземних станціях метро, руйнування і смерть. Ми не допустимо, щоби Путін позбавив Україну рідної землі і свободи, та стоїмо на вашому боці доти, доки ми вам потрібні. Доти, доки ви знову зможете будувати своє майбутнє в мирі", - написала вона.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс розповів про свою ніч у Києві з 23 на 24 лютого 2022 року, коли він перебував в Україні як очільник МЗС, пише Nra.lv.
"Посеред ночі було оголошено, що повітряний простір закривається, спочатку над Харковом та деякими іншими українськими містами. Потім раптом закрився весь український повітряний простір. Ми вже особливо не думали про сон, всі дивилися, що відбувалося в соцмережах і на телебаченні", - згадує Рінкевичс.
За його словами, ситуація у Києві було хаотичною та складною.
"Можете собі уявити, що означає, коли чотиримільйонне місто прокидається від ракетних ударів. Велика кількість людей просто сіли у свої машини і поїхали на всі напрямки з міста. Це була досить хаотична, складна ситуація", - каже президент Латвії.
Представник ЄС Жозеп Боррель
Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз був разом з Україною з 24 лютого 2022 року: "Виповнюється 2 роки повномасштабної жорстокої агресії Росії проти України. ЄС був на боці українського народу з того трагічного ранку, який змінив історію Європи, але не змінить знову її географію силою".
Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот
Міністерка до другої річниці повномасштабного вторгнення заявила, що підтримка Нідерландів "не похитнеться": "Нідерланди поруч з вами на кожному кроці цього шляху".
МЗС Данії
Данія запевнила, що продовжить підтримувати українців у боротьбі. До заяви додали відеоролик про вже надану Данією підтримку, зокрема у відбудові Миколаєва.
НАТО
Офіційна сторінка НАТО у соцмережі опублікувала відеоролик з українськими військовими, які проходили навчання у західних країнах, що зачитують рядки гімну.
- У суботу, 24 лютого, до Києва приїхали колишній прем'єр-міністр Британії, президентка Єврокомісії, прем'єри Італії, Канади та Бельгії, щоб показати свою солідарність у другу річницю повномасштабного вторгнення.
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