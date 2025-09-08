У Польщі поблизу кордону з Білоруссю знайшли уламки дрона
Поблизу прикордонного переходу з Білоруссю у Тересполі, Польща, виявили уламки непізнаного об'єкта. На місці працюють екстрені служби. Ніхто не постраждав
Про це пише польське агентство PAP.
Польська поліція повідомила, що вночі поблизу прикордонного переходу з Білоруссю біля Тересполя (Любельське воєводство) - на кукурудзяному полі в Полатичах - було знайдено уламки непізнаного літаючого об'єкта. На місці працюють екстрені служби, проводиться огляд місцевості. Зазначається, що ніхто не постраждав.
Про інцидент повідомлено районну прокуратуру в Білій Підлясці.
"Огляд місця події та уламків заплановано на сьогодні. Немає жодних ознак наявності будь-яких небезпечних матеріалів", – сказала головна інспекторка Барбара Сальчинська-Пирхла, речниця головного управління муніципальної поліції в Білій Підлясці.
Вона додала, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Уламки дрона також були знайдені в суботу в Майдан-Селці (Люблінське воєводство). Речник міністерства оборони Януш Сеймей повідомив, що це був дрон "без будь-яких військових знаків", найімовірніше, контрабандний.
Речниця окружної прокуратури в Любліні, прокурор Агнешка Кемпка заявила в понеділок, 8 вересня, що дрон, який упав поблизу Тересполя, ймовірно, був без небезпечних матеріалів і мав кириличні написи. Вона оголосила, що розслідування бере на себе відділ військових справ окружної прокуратури в Любліні.
Речниця повідомила, що дрон упав приблизно за 300 метрів від прикордонного переходу в Полатичах (Люблінське воєводство). Вона сказала, що місце події охороняється, там працює військова поліція.
"Це розслідування проводитиме окружна прокуратура в Любліні, відділ військових справ. Ми беремо на себе розслідування в повному обсязі", – додала прокурор Кемпка.
- У серпні минулого року поблизу ґміни Тишовце над польською територією зафіксували невідомий об’єкт, імовірно безпілотник, який міг перетнути кордон з України під час російського обстрілу.
- У суботу, 6 вересня 2025 року, у селі Майдан-Селець, що в Люблінському воєводстві розбився невідомий обʼєкт, імовірно контрабандний дрон
