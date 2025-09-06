У Польщі поблизу українського кордону впав невідомий обʼєкт, імовірно контрабандний дрон

Про це повідомляє RMF 24.

Зазначається, що найімовірнішою версією, яку зараз перевіряють слідчі, є аварія контрабандного дрона.

Речник Міністерства національної оборони Польщі Януш Сеймей повідомив, що обʼєкт "не має жодних ознак військового призначення".

Читайте також: Польща підіймала авіацію на тлі атаки Росії на Україну

Уламки літального апарату впали в селі Майдан-Селець, що в Томашівському повіті Люблінського воєводства за 500 метрів від житлових будинків. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Фрагменти розбитого обʼєкта вже вилучені відповідними службами.

Прокуратура розпочала розслідування щодо інциденту.