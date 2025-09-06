У Польщі поблизу українського кордону впав невідомий обʼєкт, імовірно контрабандний дрон
У суботу, 6 вересня 2025 року, у селі Майдан-Селець, що в Люблінському воєводстві розбився невідомий обʼєкт, імовірно контрабандний дрон
Про це повідомляє RMF 24.
Зазначається, що найімовірнішою версією, яку зараз перевіряють слідчі, є аварія контрабандного дрона.
Речник Міністерства національної оборони Польщі Януш Сеймей повідомив, що обʼєкт "не має жодних ознак військового призначення".
Читайте також: Польща підіймала авіацію на тлі атаки Росії на Україну
Уламки літального апарату впали в селі Майдан-Селець, що в Томашівському повіті Люблінського воєводства за 500 метрів від житлових будинків. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Фрагменти розбитого обʼєкта вже вилучені відповідними службами.
Прокуратура розпочала розслідування щодо інциденту.
- У серпні минулого року поблизу ґміни Тишовце над польською територією зафіксували невідомий об’єкт, імовірно безпілотник, який міг перетнути кордон з України під час російського обстрілу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.51
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе