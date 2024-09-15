У Польщі проживають 300 тис. українців призовного віку
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у Польщі наразі проживає приблизно 300 тисяч громадян України - чоловіків мобілізаційного віку
Про це він сказав на XX зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За словами міністра, Україна і Польща перебувають у тісному діалозі, зокрема, у проєкті з підготовки на польській території військового підрозділу, який планують сформувати з українських добровольців, що проживають за кордоном.
"Цей проєкт, мені здається, буде дуже важливий з точки зору, зокрема, і посилення нашої обороноздатності. За оцінками української сторони, у Польщі на сьогодні проживає близько трьохсот тисяч громадян-чоловіків мобілізаційного віку. Загалом за кордоном - близько мільйона. І це теж про справедливість", - зазначив Сибіга.
Голова МЗС України додав, що обов’язок захищати свою Батьківщину стосується всіх громадян - незалежно від місця перебування.
- Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянський обов'язок".
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