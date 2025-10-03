Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
У Польщі російська дезінформація постійно розпалює ворожнечу в соцмережах проти України, - польський історик Адамський

Оксана Ліховід
3 жовтня, 2025 п'ятниця
12:42
Світ російська дезінформація

У Польщі зростає вплив російської дезінформації, яка активізується в соціальних мережах і сприяє загостренню негативного ставлення до українців

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав польський історик, експерт зі Східної Європи, публіцист Лукаш Адамський.

"Не буду приховувати, що атмосфера в польсько-українських відносинах помітно погіршується. Якщо говорити про Польщу, то я б виокремив три основні чинники, які призвели до того, що частина польського суспільства почала відверто вороже ставитися до українців", - зазначив Адамський.

За словами польського історика, по-перше - це втома від війни та від значної присутності українців у Польщі. Поляки звикли жити в країні з незначною кількістю іноземців, які, до того ж, зазвичай швидко опановують польську мову. Українці, які прибули у 2022 році, вже четвертий рік проживають у Польщі, і багато з них - російськомовні. Польське суспільство очікує, що українці швидше інтегруватимуться.

"По-друге - вплив російської дезінформації, яка постійно розпалює ворожнечу в соціальних мережах. Особливо їй піддаються молоді люди. По-третє - вплив нерозв'язаних історичних проблем у відносинах між Польщею та Україною, зокрема питань, пов'язаних з ексгумаціями, похованнями та політикою пам'яті обох держав", - наголосив Адамський.

Польський історик резюмував, що загальне ставлення польського суспільства, яке є нейтральним або прихильним до України, суттєво не змінилося.

"Залишається дочекатися результатів нових соціологічних досліджень", - додав Адамський.

  • Росія разом із Білоруссю можуть направити спецназ для диверсій проти критичної інфраструктури Польщі, аби потім у цьому звинуватити Україну.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
Війна з Росією
пропаганда
біженці з України
Світ про Україну
Дезінформація
Інформаційний марафон ВЧ
МЗС України
Автор Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2025 четвер
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа
Віктор Орбан
Автор Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2025 четвер
Туск у Х запитав Орбана, на чиєму той боці у війні РФ проти України. Премʼєр Угорщини відповів
Віктор Орбан
Автор Віталій Бесараб
1 жовтня, 2025 середа
У Орбана зникло відчуття, що його може хтось стримувати, - експертка Шимкевич
13:29
Білий Дім
У Білому домі склали перелік установ для масових звільнень на тлі шатдауну, - CNN
12:52
осінь дощ
Найхолодніше — на заході, а найтепліше — на сході: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні на вихідних
12:52
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії високе, через атаки РФ є пошкодження енергообʼєктів: стан енергосистеми 3 жовтня
12:38
Ексклюзив
апеляція у справі Владислави Молчанової
Апеляційна палата ВАКСу залишила запобіжний захід співзасновниці Stolitsa Group Молчановій без змін — застава 100 млн грн
12:29
на фото: супутник ALOS-3
РФ щотижня глушить британські військові супутники, — глава Космічного командування Великої Британії
12:22
Анна Нетребко
У Румунії скасували виступ путіністки Нетребко
12:00
OPINION
Легалізуйте військових винахідників!
11:32
Військовий оглядач знайшов зв’язок між ударами по російських НПЗ і просуванням окупантів на фронті
11:27
сили ППО
Повітряні сили вночі 3 жовтня знешкодили 320 цілей противника
11:27
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 3 жовтня: на Полтавщині постраждала критична інфраструктура
11:26
Ексклюзив
ракетний комплекс "Іскандер-М"
Авіаексперт Криволап: Росія модернізувала алгоритми балістичних ракет - перехоплення системою Patriot значно ускладнилося
10:49
пожежа на нафтопереробному заводі Chevron
На НПЗ в Лос-Анджелесі пролунали вибухи, спалахнула велика пожежа
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
План фон дер Ляєн щодо "стіни дронів" зіштовхується з реаліями ЄС, а поставки Tomahawk Україні малоймовірні. Акценти світових ЗМІ 3 жовтня
10:31
удар РФ, Харківщина
На Харківщині близько 13 тис. свиней загинули через атаку БПЛА
10:20
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 3 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:18
Ексклюзив
За результатами опитування, 88% українців підтримують стратегічну українізацію, - Шпак
10:10
Ексклюзив
Сенс Банк
Держава готує продаж "Сенс банку", який раніше належав російським олігархам: чому це логічний процес та що про це кажуть експерти
10:05
OPINION
У дискусіях про безпеку Європи не повинно бути "хороших росіян"
09:55
безпілотник
Україна передасть США технології виробництва і застосування дронів в обмін на роялті або інші можливості, - WSJ
09:42
Ryanair
В Ryanair закликали збивати російські дрони, що порушують європейський повітряний простір
08:29
Ексклюзив
ЗАЕС
Це трюк у стилі КДБ: експерт з енергетики Омельченко про ризики на окупованій ЗАЕС
08:28
Анонс
"Рух" в УПЛ
УПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру
08:28
У NASA знайшли нові докази, що супутник Сатурна Енцелад може підтримувати життя
08:09
Оновлено
Український зенітний комплекс «Бук-М1» з ракетами RIM-7 Sea Sparrow
За минулу добу на фронті відбулось 162 бої: майже півсотні з них на Покровському напрямку
08:05
OPINION
Сварка Мерца й Орбана: Європа ставить угорського прем'єра на місце
07:57
Огляд
Кремль москва
Війна конфіскацій: Кремль може експропріювати іноземні активи в Росії, якщо ЄС надасть Україні репараційну позику
07:15
втрати окупантів
РФ за добу війни в Україні втратила танк, бронемашину та 970 військових
07:04
У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців
06:26
валізи в аеропорту
Аеропорт Мюнхена скасував понад десяток рейсів через появу невідомих дронів
06:05
Хезбола, Ліван
США виділили Лівану $230 млн в рамках роззброєння "Хезболли", - Reuters
00:33
Оновлено
"Шахтар"
Ліга конференцій: "Шахтар" здобув перемогу над "Абердіном"
00:20
Віктор Орбан
Орбан заявив, що Угорщина не боїться РФ, оскільки є членом НАТО і ЄС
2025, четвер
2 жовтня
23:47
РФ на ЗАЕС навмисно вимкнула електроенергію, аби підʼєднати її до своєї мережі, – Сибіга
22:22
Олександр Сирський
У вересні РФ використала майже 6,9 тис. БПЛА для атак на Україну, - Сирський
21:54
Ексклюзив
Tomahawk
Важлива не модифікація, а кількість ракет Tomahawk, які можуть передати Україні, - експерт з авіації Романенко
21:42
Оновлено
"Динамо" - "Крістал Пелес", Ліга конференцій, Владислав Дубінчак
"Динамо" програло "Крістал Пелесу" у стартовому матчі Ліги конференцій
21:08
путін
Путін пригрозив ударами по українських АЕС
20:53
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На ТОТ росіяни хочуть карати батьків за навчання дітей в українських школах онлайн
20:48
Ексклюзив
Ігор Лапін
Путін успішно продає страх нашим західним партнерам, - офіцер ЗСУ Лапін
20:06
Володимир Путін
"Ну розберіться тоді з ним": Путін відповів Трампу, який назвав його паперовим тигром
