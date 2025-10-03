У Польщі російська дезінформація постійно розпалює ворожнечу в соцмережах проти України, - польський історик Адамський
У Польщі зростає вплив російської дезінформації, яка активізується в соціальних мережах і сприяє загостренню негативного ставлення до українців
Про це в ефірі Еспресо сказав польський історик, експерт зі Східної Європи, публіцист Лукаш Адамський.
"Не буду приховувати, що атмосфера в польсько-українських відносинах помітно погіршується. Якщо говорити про Польщу, то я б виокремив три основні чинники, які призвели до того, що частина польського суспільства почала відверто вороже ставитися до українців", - зазначив Адамський.
За словами польського історика, по-перше - це втома від війни та від значної присутності українців у Польщі. Поляки звикли жити в країні з незначною кількістю іноземців, які, до того ж, зазвичай швидко опановують польську мову. Українці, які прибули у 2022 році, вже четвертий рік проживають у Польщі, і багато з них - російськомовні. Польське суспільство очікує, що українці швидше інтегруватимуться.
"По-друге - вплив російської дезінформації, яка постійно розпалює ворожнечу в соціальних мережах. Особливо їй піддаються молоді люди. По-третє - вплив нерозв'язаних історичних проблем у відносинах між Польщею та Україною, зокрема питань, пов'язаних з ексгумаціями, похованнями та політикою пам'яті обох держав", - наголосив Адамський.
Польський історик резюмував, що загальне ставлення польського суспільства, яке є нейтральним або прихильним до України, суттєво не змінилося.
"Залишається дочекатися результатів нових соціологічних досліджень", - додав Адамський.
- Росія разом із Білоруссю можуть направити спецназ для диверсій проти критичної інфраструктури Польщі, аби потім у цьому звинуватити Україну.
