У Польщі розповіли про подальшу долю українського прапора, який зірвали на мітингу кандидата в президенти
На мерії польського міста Біла Підляська знову встановили український прапор, який зірвали на мітингу кандидата в президенти Гжегожа Брауна
Про це Укрінформу повідомила речниця мерії міста Біла Підляська Габріела Куц-Стефанюк.
"Прапор уже знову вивішено на попередньому місці на балконі мерії", - сказала вона.
За її словами, це було зроблено в понеділок без зайвого розголосу.
Що передувало
1 травня на мітингу кандидата в президенти Польщі Гжегожа Брауна його помічник зірвав із будівлі міськради в Білій Підляській український прапор і встромив замість нього польський.
Браун стверджував, що український прапор буде передано до найближчого консульства України.
Своєю чергою посол України в Польщі Василь Боднар назвав інцидент свідомою провокацією, спрямованою на те, аби зашкодити польсько-українським відносинам.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.77
- EUR Купівля 46.52Продаж 47.2
- Актуальне
- Важливе