У Польщі розповіли про подальшу долю українського прапора, який зірвали на мітингу кандидата в президенти

Про це Укрінформу повідомила речниця мерії міста Біла Підляська Габріела Куц-Стефанюк.

"Прапор уже знову вивішено на попередньому місці на балконі мерії", - сказала вона.

За її словами, це було зроблено в понеділок без зайвого розголосу.

Що передувало

1 травня на мітингу кандидата в президенти Польщі Гжегожа Брауна його помічник зірвав із будівлі міськради в Білій Підляській український прапор і встромив замість нього польський.

Браун стверджував, що український прапор буде передано до найближчого консульства України.

Своєю чергою посол України в Польщі Василь Боднар назвав інцидент свідомою провокацією, спрямованою на те, аби зашкодити польсько-українським відносинам.