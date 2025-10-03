У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців
У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців Camp Jomsborg. Він може одночасно приняти до 1200 людей
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
На церемонії відкриття 1 жовтня українську делегацію очолив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.
"Навчальний центр, створений за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії, забезпечить підготовку Сил оборони та посилить обмін бойовим досвідом між ЗСУ та НАТО. Тут ми зможемо ділитися з партнерами, у тому числі напрацюваннями у застосуванні та протидії дронам", - зазначив він.
На заході також були присутні віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік, міністр оборони Естонії Ханно Певкур, а також представники інших держав НАТО.
Навчальний центр розташований на одному з полігонів сухопутних військ Польщі. Він є елементом підтримки України з боку НАТО та створює основу для подальшої співпраці у розбудові оборонного потенціалу. Тут вже перебувають 250 норвезьких інструкторів. Очікується, що невдовзі до них приєднаються військовослужбовці з Естонії та інших країн Альянсу.
- 30 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рююте заявив, що Альянс досі зʼясовує, чи навмисно Росія атакувала повітряний простір Естонії та Польщі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.47
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.81
- Актуальне
- Важливе