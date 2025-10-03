У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

На церемонії відкриття 1 жовтня українську делегацію очолив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

"Навчальний центр, створений за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії, забезпечить підготовку Сил оборони та посилить обмін бойовим досвідом між ЗСУ та НАТО. Тут ми зможемо ділитися з партнерами, у тому числі напрацюваннями у застосуванні та протидії дронам", - зазначив він.

На заході також були присутні віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік, міністр оборони Естонії Ханно Певкур, а також представники інших держав НАТО.

Навчальний центр розташований на одному з полігонів сухопутних військ Польщі. Він є елементом підтримки України з боку НАТО та створює основу для подальшої співпраці у розбудові оборонного потенціалу. Тут вже перебувають 250 норвезьких інструкторів. Очікується, що невдовзі до них приєднаються військовослужбовці з Естонії та інших країн Альянсу.