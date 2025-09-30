Рютте: НАТО все ще з'ясовує, чи навмисно РФ вторглась в повітряний простір Польщі та Естонії
Генеральний секретар НАТО Марк Рююте заявив, що Альянс досі зʼясовує, чи навмисно Росія атакувала повітряний простір Естонії та Польщі
Про це він заявив перед зустріччю Колегії комісарів з питань безпеки.
За його словами, НАТО продовжує розслідувати обставини останніх інцидентів із вторгненням РФ у повітряний простір Естонії та Польщі, однак наразі залишається невідомим, хто саме стоїть за порушенням повітряного простору Данії.
"Коли йдеться про Польщу й Естонію — очевидно, що це росіяни. Ми ще з’ясовуємо, чи це навмисно, чи ні. Але навіть якщо й ні — це безрозсудно й неприйнятно", — наголосив він.
- Російські дрони масовано залетіли до Польщі у ніч з 9 на 10 вересня. Це була перша подібна атака за усю сучасну польську історію.
- 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії.
