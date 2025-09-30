Рютте: НАТО все ще з'ясовує, чи навмисно РФ вторглась в повітряний простір Польщі та Естонії

Про це він заявив перед зустріччю Колегії комісарів з питань безпеки.

За його словами, НАТО продовжує розслідувати обставини останніх інцидентів із вторгненням РФ у повітряний простір Естонії та Польщі, однак наразі залишається невідомим, хто саме стоїть за порушенням повітряного простору Данії.

"Коли йдеться про Польщу й Естонію — очевидно, що це росіяни. Ми ще з’ясовуємо, чи це навмисно, чи ні. Але навіть якщо й ні — це безрозсудно й неприйнятно", — наголосив він.