У прикордонних з Україною областях РФ зафіксована рекордна за 16 років кількість убивств, - росЗМІ

Про це пише російське видання "Верстка".

У 2023 році в Курській, Брянській та Білгородській областях було зафіксовано рекордну як мінімум за 16 років кількість вбивств. У Білгородській області цей показник став найвищим по всій Росії за рік, свідчать дані МВС.

У Брянській області за рік було зареєстровано 167 вбивств. У Курській — 190. Попередній рекорд в обох регіонах, згідно з доступною статистикою, фіксувався 2008 року — тоді там було скоєно 155 та 104 вбивства відповідно.

У Білгородській області за весь минулий рік зафіксували 552 вбивства. За останні 16 років регіон жодного разу не наближався до таких показників. До цього рекордними були дані 2022 – 101 вбивство.

Показники Білгородської області стали рекордними по всій країні за 2023 рік. Схожі значення востаннє фіксували дев'ять років тому: 2015 року в Московській області, за даними МВС, було скоєно 557 вбивств. Вона ж посіла друге місце у 2023 році – 285 вбивств (у 2022 році – 341). На третьому місці — Іркутська область: у 2023 році там, за даними МВС, було скоєно 222 вбивства (2022 — 247).

Минулого року в Білгородській області також зростала кількість тяжких та особливо тяжких злочинів. Як зазначав дослідник Корнельської школи права, соціолог Кирило Титаєв, це може бути пов'язано з атаками України: "Одна з версій, що вони порушують кримінальні справи по всій активності ЗСУ".