У протоці Босфор сіло на мілину вантажне судно, що прямувало з України до Єгипту

Про це повідомляє CNN Turk.

За даними головного управління берегової безпеки, судно завдовжки 229 метрів село на мілину перед стамбульським хвилерізом Хайдарпаша через відмову двигуна.

Зазначається, що до місця події негайно були направлені буксири швидкохідні рятувальні катери та водолази.

Рух судів Босфором тимчасово припинено в обох напрямках.