У протоці Босфор сіло на мілину вантажне судно, що прямувало з України до Єгипту
У вівторок, 7 травня, у протоці Босфор вантажне судно ALEXIS, яке прямувало з України до Єгипту, сіло на мілину через несправність обладнання
Про це повідомляє CNN Turk.
За даними головного управління берегової безпеки, судно завдовжки 229 метрів село на мілину перед стамбульським хвилерізом Хайдарпаша через відмову двигуна.
Зазначається, що до місця події негайно були направлені буксири швидкохідні рятувальні катери та водолази.
Рух судів Босфором тимчасово припинено в обох напрямках.
- У березні повідомлялося, що з українських портів Чорного моря гуманітарним коридором вже відправлено 1005 кораблів. Вони доставили близько 30 мільйонів тонн вантажу на світові ринки.
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