У РФ на тлі демографічної кризи пропонують карати неодружених чоловіків та відправляти їх на війну

Про це пише Служба зовнішньої розвідки України.

"Демографічна криза у РФ давно не є державною таємницею, попри спроби влади обмежити доступ до відповідної статистики. Зниження народжуваності, старіння населення та висока смертність створюють серйозну загрозу для країни. Ця криза не лише підриває економічну стабільність країни, але й штовхає владу до радикальних і суперечливих заходів для розв'язання соціальних проблем", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, російська держдума розглядає пропозицію активістів – вносити неодружених чоловіків, які не намагаються створити сімʼю, до "чорного списку МВС". Таких осіб пропонують карати виправними роботами чи відправленням на війну в Україну, якщо не буде побачень упродовж трьох місяців.

"Поглиблює ситуацію і провальна міграційна політика. РФ залежить від трудових мігрантів із Центральної Азії та інших регіонів для ліквідації дефіциту робочої сили. Проте прагне використовувати їх для поповнення своїх військових лав у війні проти України. Відсутність ефективної інтеграційної політики, зростання ксенофобії та дискримінаційні практики лише ускладнюють проблему", – додали в СЗР.