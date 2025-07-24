У РФ на тлі демографічної кризи пропонують карати неодружених чоловіків та відправляти їх на війну
Держдума РФ розглядає можливість карати неодружених чоловіків, у яких побачень не було протягом 3 місяців, відправленням на війну та виправними роботами
Про це пише Служба зовнішньої розвідки України.
"Демографічна криза у РФ давно не є державною таємницею, попри спроби влади обмежити доступ до відповідної статистики. Зниження народжуваності, старіння населення та висока смертність створюють серйозну загрозу для країни. Ця криза не лише підриває економічну стабільність країни, але й штовхає владу до радикальних і суперечливих заходів для розв'язання соціальних проблем", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, російська держдума розглядає пропозицію активістів – вносити неодружених чоловіків, які не намагаються створити сімʼю, до "чорного списку МВС". Таких осіб пропонують карати виправними роботами чи відправленням на війну в Україну, якщо не буде побачень упродовж трьох місяців.
"Поглиблює ситуацію і провальна міграційна політика. РФ залежить від трудових мігрантів із Центральної Азії та інших регіонів для ліквідації дефіциту робочої сили. Проте прагне використовувати їх для поповнення своїх військових лав у війні проти України. Відсутність ефективної інтеграційної політики, зростання ксенофобії та дискримінаційні практики лише ускладнюють проблему", – додали в СЗР.
- Раніше повідомлялось, що в Росії з 2022 року щорічні темпи контрабанди зростають у середньому на 25-30%. Зокрема, за перші місяці цього року відкрито 121 кримінальне провадження.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.99
- EUR Купівля 48.76Продаж 49.46
- Актуальне
- Важливе