Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У РФ вважають, що частина країн НАТО має бути паралізована страхом і увійти до її сфери впливу, - Портников
Ексклюзив

У РФ вважають, що частина країн НАТО має бути паралізована страхом і увійти до її сфери впливу, - Портников

Євген Козярін
12 вересня, 2025 п'ятниця
20:32
Світ Віталій Портников

Кінцева мета у росіян дуже проста, оскільки вони є головним союзником КНР, вони хочуть на це весілля принести Європу на тарілочці

Зміст

Про це в ефірі Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

"Кінцева мета у росіян дуже проста, оскільки вони є головним союзником КНР, вони хочуть на це весілля принести Європу на тарілочці. Так би мовити, свій внесок. Контроль над Європою. От це просто такий, так би мовити, доказ того, що у них є свій посох, що вони не без посоха прийшли до Китаю, що вони не бідні родичі. І якщо їм вдасться встановити контроль над Європою чи хоча б над частиною Європи", - сказав він.

На думку Портникова, зараз вже є китайська Європа - Угорщина, Словаччина, Сербія.

"Це тільки початок. Росія б хотіла встановити контроль разом із Китаєм не тільки над цими країнами, але й, скажімо, над Польщею, країнами Балтії. Для цього потрібно, щоб ці країни були паралізовані страхом. Про колишні радянські республіки взагалі ніхто не говорить, тому що їхня доля давно вирішена в Москві і Пекіні", - заявив журналіст.

 Він наголосив, що частина цих країн, як Україна, мають просто увійти до складу території Російської Федерації, частина - бути спільною сферою впливу Москви і Пекіна.

"Тобто це взагалі держави з обмеженим суверенітетом, ніхто українців чи казахів за народи, які мають право на державність, в Москві і Пекіні взагалі не вважають. Питання знищення державності цих країн і їхнього приборкання, це вирішене питання. Для Путіна і Сі Цзіньпіна. А от щодо поляків, щодо балтійських країн, щодо Угорщини, Чехії, Словаччини, Румунії, Болгарії тощо, ті країни мають бути паралізовані страхом і увійти у сферу впливу Росії, яка своєю чергою буде презентувати їх Китаю. От все дуже просто. Там мають бути китайські інвестиції під російським контролем", - зазначив Портников.

Теги:
Росія
Польща
Китай
ЄС
Словаччина
Латвія
Чехія
Європа
Естонія
Румунія
Литва
Болгарія
Сербія
Угорщина
Війна з Росією
НАТО
Віталій Портников
Центр Європи
Читайте також:
Автор Віталій Портников
12 вересня, 2025 п'ятниця
Вбивство Кірка відкрило для Дональда Трампа кілька шляхів
Валерій Залужний
Автор Марія Музиченко
9 вересня, 2025 вiвторок
Аплодуватимуть не лише у Королівському оперному театрі, а й у Кремлі, - Залужний про виступ росіянки Нетребко у Лондоні
Польща
Автор Віталій Бесараб
11 вересня, 2025 четвер
Поляки дуже перелякані перспективою війни, - журналіст Кравець
Київ
+19.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.12
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
12 вересня
21:48
мобільний зв'язок
Генштаб не виключає можливості відключень інтернету під час тривоги, - ЗМІ
21:18
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні безпілотники по Україні: ситуація ввечері 12 вересня
21:15
Зеленський
"Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана ": Зеленський провів Ставку
21:12
Ексклюзив
ЄС ППО
Це не тест і не провокація: Чалий про російські дрони в повітряному просторі Польщі
20:55
Оновлено
Принц Гаррі прибув до Києва
Принц Гаррі приїхав до Києва з неанонсованим візитом та зустрівся з українськими ветеранами
20:45
У Дії попередили про тимчасове призупинення роботи послуги єВідновлення
20:30
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Кожен злочин РФ переконує мене, що Трамп має рацію у своїх діях, - пастор і політик Бернс
20:17
Ексклюзив
Вакцина від коронавірусу
У Києві почали більше вакцинуватися від COVID-19, - головний санлікар міста
20:11
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави без ХАМАСу
20:10
OpenAI
У Непалі після повалення уряду зумери використовують ChatGPT, аби обрати нового лідера, - The Times
19:58
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: результати та розклад матчів 5-го туру чемпіонату України
19:43
жінки ЗСУ
Вперше контракт "18-24" підписали дівчата, - Генштаб
19:35
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський: аби знищити 800 російських "шахедів", потрібно 1,6 тис. перехоплювачів
19:19
Ексклюзив
Радослав Сікорський
Сікорський закликав країни ЄС обмежити пересування російських дипломатів в Шенгенській зоні
19:17
Ексклюзив
Сергій Згурець
Важлива битва цього року: Згурець про ситуацію на Покровському напрямку
19:09
Огляд
соя
Збитки на мільйони доларів: чому закон про мита заблокував експорт ріпаку і сої з України
18:58
Марк Рютте
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного кордону Європи, - Рютте
18:42
ДСНС спільно з S.T.A.L.K.E.R. 2 запустили спецпроєкт, де герой гри Скіф демонструє базові правила мінної безпеки
18:20
Аналітика
Тарифи на електроенергію
В Україні очікують підвищення тарифів на комунальні послуги: коли і на скільки може подорожчати електрика та газ
18:15
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Якщо в питанні війни станеться ескалація, США та партнери будуть вимушені застосувати міць американських ЗС, - пастор і політик Бернс
18:09
Ексклюзив
обстріл, ППО
Через 2-4 доби можемо опинитися в ситуації, коли не 23, а вже 50 БПЛА до нас залітає, - польський дипломат Ціхоцький
18:08
Аналітика
Випробування крилатої ракети "Фламінго"
Невідомі виробники відомої зброї, або як стартапи впливають на долю сучасних воєн
18:05
Оновлено
Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Британії Купер: обговорили кроки в межах Коаліції охочих та гарантії безпеки
17:56
Зеленський - Келлог
"Я готовий надати громадянство, квартиру": Зеленський заявив, що Келлог є не гіршим ППО, ніж Patriot
17:51
Володимир Зеленський
Ціль Путіна – це окупація всієї України, що б він комусь не говорив, - Зеленський
17:47
Російська дезінформація
"Україна запустила відремонтовані російські дрони по Польщі": ЦПД попередив про фейки РФ
17:42
Вагнера проводять навчання для білоруських солдатів
Кількість білорусів, які долучаються до російської армії, зросла у 100 разів, - "Слідство.Інфо"
17:33
ЗНО
Кожен четвертий: цьогоріч учасників НМТ, які були випускниками минулих років, стало більше
17:28
Ексклюзив
Віталій Портников
Страх перед Путіним є сильнішим, ніж інстинкт самозбереження для європейців, - Портников
17:26
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп заявив про затримання підозрюваного у вбивстві активіста США Чарлі Кірка. Слідчі розповіли подробиці
17:25
Допомагав РФ бомбардувати Костянтинівку: жителя Донеччини засудили до 15 років
17:01
Ексклюзив
Данія
"Маємо бути максимально жорсткими": очільник МЗС Данії заявив, що країна підтримує будь-які санкції проти РФ
17:01
Андрій Сибіга
"РФ тестує реакцію": Сибіга підтвердив, що Україна очікує прибуття польських військових, щоб поділитись досвідом
16:58
Оновлено
Зеленський зустрівся у Києві з очільником МЗС Польщі Сікорським: обговорили атаку дронів і тиск на РФ
16:55
Нова Зеландія
Нова Зеландія приєдналась до ініціативи зі зниження цінового ліміту на імпорт російської нафти
16:50
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 82 бої: понад третина з них на Покровському напрямку
16:36
OPINION
Українські фахівці навчатимуть польських військових боротьбі з дронами
16:13
Дональд Трамп
Трамп заявив про намір розгорнути Національну гвардію в Мемфісі
16:09
Дональд Трамп
Трамп заявив, що його терпіння до Путіна "швидко закінчується"
15:46
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV