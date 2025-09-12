У РФ вважають, що частина країн НАТО має бути паралізована страхом і увійти до її сфери впливу, - Портников

Про це в ефірі Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

"Кінцева мета у росіян дуже проста, оскільки вони є головним союзником КНР, вони хочуть на це весілля принести Європу на тарілочці. Так би мовити, свій внесок. Контроль над Європою. От це просто такий, так би мовити, доказ того, що у них є свій посох, що вони не без посоха прийшли до Китаю, що вони не бідні родичі. І якщо їм вдасться встановити контроль над Європою чи хоча б над частиною Європи", - сказав він.

На думку Портникова, зараз вже є китайська Європа - Угорщина, Словаччина, Сербія.

"Це тільки початок. Росія б хотіла встановити контроль разом із Китаєм не тільки над цими країнами, але й, скажімо, над Польщею, країнами Балтії. Для цього потрібно, щоб ці країни були паралізовані страхом. Про колишні радянські республіки взагалі ніхто не говорить, тому що їхня доля давно вирішена в Москві і Пекіні", - заявив журналіст.

Він наголосив, що частина цих країн, як Україна, мають просто увійти до складу території Російської Федерації, частина - бути спільною сферою впливу Москви і Пекіна.

"Тобто це взагалі держави з обмеженим суверенітетом, ніхто українців чи казахів за народи, які мають право на державність, в Москві і Пекіні взагалі не вважають. Питання знищення державності цих країн і їхнього приборкання, це вирішене питання. Для Путіна і Сі Цзіньпіна. А от щодо поляків, щодо балтійських країн, щодо Угорщини, Чехії, Словаччини, Румунії, Болгарії тощо, ті країни мають бути паралізовані страхом і увійти у сферу впливу Росії, яка своєю чергою буде презентувати їх Китаю. От все дуже просто. Там мають бути китайські інвестиції під російським контролем", - зазначив Портников.