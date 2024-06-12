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У Росії через мобілізацію ув'язнених планують закрити пів сотні колоній, - Спротив

12 червня, 2024 середа
14:28
Світ в'язниця

У Російській Федерації планують закрити щонайменше 57 колоній, оскільки через мобілізацію ув’язнених приміщення в’язниць пусті

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що спочатку влада РФ обґрунтовувала таке рішення тим, що деякі статті кримінального кодексу декриміналізували.

"Насправді головна причина зменшення кількості зеків у тому, що їх масово відправляють на війну проти України", - наголошує ЦНС.

Хтось із ув’язнених добровільно вступає до ЗС РФ через обіцянки анулювання судимостей та виплату грошей.

"Втім, більшість навіть не бачать контрактів, які за них підписують "смотрящі"", - додають у матеріалі.

  • 31 травня депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков зазначив, що на ТОТ Запоріжжя росіяни мобілізовують чоловіків віком понад 60 років.
Теги:
Росія
російська армія
мобілізація
Війна з Росією
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