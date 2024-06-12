У Росії через мобілізацію ув'язнених планують закрити пів сотні колоній, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що спочатку влада РФ обґрунтовувала таке рішення тим, що деякі статті кримінального кодексу декриміналізували.

"Насправді головна причина зменшення кількості зеків у тому, що їх масово відправляють на війну проти України", - наголошує ЦНС.

Хтось із ув’язнених добровільно вступає до ЗС РФ через обіцянки анулювання судимостей та виплату грошей.

"Втім, більшість навіть не бачать контрактів, які за них підписують "смотрящі"", - додають у матеріалі.