У Росії попереду масові теракти та локальні війни, - Подоляк
Неминучий розпад РФ супроводжуватиметься кровопролиттям всередині її кордонів. Створена Путіним силова система завадити цьому буде не здатна
Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив в етері телеканалу "Ми - Україна".
"Як будуть далі розвиватись події? В рамках тих чи інших дій України з точки зору наступальних операцій по лінії фронту, якщо ми забезпечимо тактичні поразки, то люди зі зброєю в руках, я маю на увазі як громадяни Російської Федерації, повернуться на територію Росії й тоді там почнуть неконтрольовані процеси. І немає різниці, чи це будуть теракти, чи це будуть якісь локальні війни на рівні якихось регіонів. Ми з вами будемо бачити розпад, історично детермінований розпад Російської Федерації", - пояснив політолог.
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За його словами, ситуація з масовим терактом у ТРЦ "Крокус" в Підмосков'ї засвідчила недієздатність нинішніх російських силових відомств запобігати загрозам подібного рівня.
"Тому що силової вертикалі справжньої - яка точно розуміє ризики, яка точно вміє займатися превенцією, яка точно має списки людей, які можуть ці ризики генерувати, - в Російській Федерації не існує", - зазначив радник керівника офісу Володимира Зеленського.
Російський диктатор Путін, додав Подоляк, "є неадекватним", як і побудована ним структура силових органів також "є неадекватною", а тому до реальних безпекових викликів всередині країни там не готові.
- Нагадаємо, Володимир Путін звинуватив Україну в сприянні теракту в московському передмісті Красногорськ.
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