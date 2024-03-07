У Росії вбили білоруського активіста, якого підозрювали у підготовці теракту, - ЗМІ

Про це пише російське ЗМІ "Астра".

Зазначається, що вбитим виявився 49-річний Микола Алексєєв.

Як повідомляє Astra, активіста вбили 6 березня в Олонецькому районі республіки Карелія. За офіційною версією російського слідства, Алексєєв нібито чинив опір під час затримання і був убитий. Його підозрювали у підготовці підірву адміністрації в місті Олонець.

Відомо, що активіст брав участь у мітингах 2020 року в Білорусі, протестуючи проти офіційних результатів президентських виборів. Також він розміщував у соціальних мережах пости про порушення прав людини у Білорусі. За яких обставин Алексєєв опинився у Росії - невідомо.