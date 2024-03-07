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У Росії вбили білоруського активіста, якого підозрювали у підготовці теракту, - ЗМІ

7 березня, 2024 четвер
13:30
Світ У Білорусі росте соціальна напруга

Російські представники ФСБ вбили 49-річного громадянина Білорусі, який активно виступав проти диктатури Олександра Лукашенка. Також його підозрювали у підготовці теракту

Про це пише російське ЗМІ "Астра".

Зазначається, що вбитим виявився 49-річний Микола Алексєєв. 

Як повідомляє Astra, активіста вбили 6 березня в Олонецькому районі республіки Карелія. За офіційною версією російського слідства, Алексєєв нібито чинив опір під час затримання і був убитий. Його підозрювали у підготовці підірву адміністрації в місті Олонець.

Відомо, що активіст брав участь у мітингах 2020 року в Білорусі, протестуючи проти офіційних результатів президентських виборів. Також він розміщував у соціальних мережах пости про порушення прав людини у Білорусі. За яких обставин Алексєєв опинився у Росії - невідомо.

  • У Росії Читинський районний суд засудив колишнього найманця ПВК Вагнера, що воював в Україні, Цирен-Доржі Циренжапова до 14 років колонії суворого режиму за вбивство.

Теги:
Кримінал
Росія
Білорусь
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