У Росії вбили білоруського активіста, якого підозрювали у підготовці теракту, - ЗМІ
Російські представники ФСБ вбили 49-річного громадянина Білорусі, який активно виступав проти диктатури Олександра Лукашенка. Також його підозрювали у підготовці теракту
Про це пише російське ЗМІ "Астра".
Зазначається, що вбитим виявився 49-річний Микола Алексєєв.
Як повідомляє Astra, активіста вбили 6 березня в Олонецькому районі республіки Карелія. За офіційною версією російського слідства, Алексєєв нібито чинив опір під час затримання і був убитий. Його підозрювали у підготовці підірву адміністрації в місті Олонець.
Відомо, що активіст брав участь у мітингах 2020 року в Білорусі, протестуючи проти офіційних результатів президентських виборів. Також він розміщував у соціальних мережах пости про порушення прав людини у Білорусі. За яких обставин Алексєєв опинився у Росії - невідомо.
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