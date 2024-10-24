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У російській Пермі підпалили офіс "Єдиної Росії", - ЗМІ

Катерина Ганжа
24 жовтня, 2024 четвер
08:03
Світ

У російському місті Перм підпалили офіс партії "Єдина Росія"

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Про це повідомляють низка росЗМІ і телеграм-каналів, зокрема, ASTRA і BAZA

Як зазначається, 23 жовтня близько опівночі за місцевим часом, до рятувальних служб надійшла інформація про пожежу. 

За словами очевидців, до будівлі осередку партії підійшли дві жінки, які кинули у вікна коктейлі Молотова і знімали це на телефон. 

Повідомляється також, що пізніше на місці інциденту виявили й інші пляшки із запальною сумішшю, які не встигли використати.

Загоряння вже вдалося ліквідувати, втім, як зазначається, офіс партії сильно постраждав. 

Жінок, яких підозрюють у підпалі, розшукують правоохоронці. 

  • У середу, 16 жовтня, у Щолково Московської області спалахнула пожежа в адміністративній будівлі військового аеродрому "Чкаловський". 
Теги:
Новини
Росія
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