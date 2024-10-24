У російській Пермі підпалили офіс "Єдиної Росії", - ЗМІ

Про це повідомляють низка росЗМІ і телеграм-каналів, зокрема, ASTRA і BAZA.

Як зазначається, 23 жовтня близько опівночі за місцевим часом, до рятувальних служб надійшла інформація про пожежу.

За словами очевидців, до будівлі осередку партії підійшли дві жінки, які кинули у вікна коктейлі Молотова і знімали це на телефон.

Повідомляється також, що пізніше на місці інциденту виявили й інші пляшки із запальною сумішшю, які не встигли використати.

Загоряння вже вдалося ліквідувати, втім, як зазначається, офіс партії сильно постраждав.

Жінок, яких підозрюють у підпалі, розшукують правоохоронці.