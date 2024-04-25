У російському Омську горять три ємності з нафтопродуктами

Про це пише МНС Росії.

"На Красноярському тракті горять три ємності з нафтопродуктами, кожна об'ємом 200 літрів. Попередньо, площа пожежі - 500 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють 58 рятувальників і 15 одиниць техніки. Крім цього, до гасіння було залучено два пожежні поїзди.