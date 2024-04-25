У російському Омську горять три ємності з нафтопродуктами
У четвер, 25 квітня, в Омську сталася масштабна пожежа на Красноярському тракті - горять три ємності з нафтопродуктами
Про це пише МНС Росії.
"На Красноярському тракті горять три ємності з нафтопродуктами, кожна об'ємом 200 літрів. Попередньо, площа пожежі - 500 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці працюють 58 рятувальників і 15 одиниць техніки. Крім цього, до гасіння було залучено два пожежні поїзди.
- 22 квітня у російському Воронежі спалахнула масштабна пожежа на машинобудівному заводі, унаслідок чого загинули троє людей.
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