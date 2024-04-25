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У російському Омську горять три ємності з нафтопродуктами

25 квітня, 2024 четвер
10:34
Світ пожежа, Росія, РФ, Дагестан

У четвер, 25 квітня, в Омську сталася масштабна пожежа на Красноярському тракті - горять три ємності з нафтопродуктами

Про це пише МНС Росії.

"На Красноярському тракті горять три ємності з нафтопродуктами, кожна об'ємом 200 літрів. Попередньо, площа пожежі - 500 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють 58 рятувальників і 15 одиниць техніки. Крім цього, до гасіння було залучено два пожежні поїзди.

  • 22 квітня у російському Воронежі спалахнула масштабна пожежа на машинобудівному заводі, унаслідок чого загинули троє людей.
Теги:
Росія
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