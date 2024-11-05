У російському Томську спікером міської думи обрали окупанта, який воював в Україні
У Томську РФ спікером міської думи обрали військового Сергія Сєченова, який воював проти України. Його кандидатуру підтримали 27 депутатів
Про це повідомляє російське видання "Медуза".
Зазначається, що 35-річний Сєченов отримав 27 голосів з 30. Натомість його опонент набрав лише 3 голоси.
До обрання до міської думи він говорив, що "не залишає надії повернутися до строю". Натомість тепер він каже, що "не може захищати Батьківщину з автоматом у руках", але "хоче приносити користь суспільству".
Як пише видання, окупант у вересні 2024 року отримав депутатський мандат, змінивши незалежного депутата, прихильника Олексія Навального Андрія Фатєєва.
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