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У Румунії обговорюють ідею передачі Україні системи Patriot

2 червня, 2024 неділя
21:18
Світ ЗРК Patriot

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що посадовці обговорюють можливість передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю Euronews.

"Тут ідеться про те, що спеціалісти сидять за столом і знаходять найкращі рішення, і тоді Вища рада національної оборони може прийняти рішення з усією наявною інформацією, щоб прийняти найкраще рішення. Отже, на цей час пропозиція перебуває на стадії аналізу", - пояснив прем'єр.

Водночас він заявив, що відповідне рішення не послабить безпеку Румунії.

Крім цього, Марчел Чолаку відмовився розкривати подробиці, бо "це буде катастрофа і некоректний підхід до наших партнерів по НАТО".

  • Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що спершу передачу Україні системи Patriot має схвалити Вища рада національної оборони країни: схвальне рішення буде лише у тому випадку, якщо це не призведе до послаблення протиповітряної оборони країни.
Теги:
Румунія
ППО
допомога Україні
Світ про Україну
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