У Румунії обговорюють ідею передачі Україні системи Patriot

Про це він заявив в інтерв'ю Euronews.

"Тут ідеться про те, що спеціалісти сидять за столом і знаходять найкращі рішення, і тоді Вища рада національної оборони може прийняти рішення з усією наявною інформацією, щоб прийняти найкраще рішення. Отже, на цей час пропозиція перебуває на стадії аналізу", - пояснив прем'єр.

Водночас він заявив, що відповідне рішення не послабить безпеку Румунії.

Крім цього, Марчел Чолаку відмовився розкривати подробиці, бо "це буде катастрофа і некоректний підхід до наших партнерів по НАТО".