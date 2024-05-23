Президент Йоганніс розповів, за яких умов Румунія може передати систему Patriot Україні
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що спершу передачу Україні системи Patriot має схвалити Вища рада національної оборони країни: схвальне рішення буде лише у тому випадку, якщо це не призведе до послаблення протиповітряної оборони країни
Про це повідомляє Digi24.
Йоганніс зазначив, що не хоче обговорювати питання можливої передачі Україні системи Patriot в публічному просторі, оскільки цим питанням мають займатися військові фахівці і Вища рада національної оборони. За його словами, у цього рішення "немає часового горизонту". Крім того, президент Румунії наголосив, що передача ППО - це непростий процес.
"Це дуже складно, є контракти, які були укладені між постачальником і бенефіціаром, є дуже складні установки, і ці речі потрібно дуже добре прояснити. Не кажучи вже про те, що я за жодних обставин не згоден з тим, щоб Румунія залишилася без протиракетної і протиповітряної оборони. Таким чином, якщо Румунія врешті-решт поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше. В іншому випадку нічого не буде зроблено", - додав Йоганніс.
- 7 травня президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що він відкритий для обговорення відправки системи протиповітряної оборони Patriot в Україну.
- Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не зможе передати Україні протиракетну батарею Patriot, посилаючись на потребу країни протистояти зовнішнім загрозам.
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