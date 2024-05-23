Президент Йоганніс розповів, за яких умов Румунія може передати систему Patriot Україні

Про це повідомляє Digi24.

Йоганніс зазначив, що не хоче обговорювати питання можливої передачі Україні системи Patriot в публічному просторі, оскільки цим питанням мають займатися військові фахівці і Вища рада національної оборони. За його словами, у цього рішення "немає часового горизонту". Крім того, президент Румунії наголосив, що передача ППО - це непростий процес.

"Це дуже складно, є контракти, які були укладені між постачальником і бенефіціаром, є дуже складні установки, і ці речі потрібно дуже добре прояснити. Не кажучи вже про те, що я за жодних обставин не згоден з тим, щоб Румунія залишилася без протиракетної і протиповітряної оборони. Таким чином, якщо Румунія врешті-решт поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше. В іншому випадку нічого не буде зроблено", - додав Йоганніс.