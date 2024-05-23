Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Президент Йоганніс розповів, за яких умов Румунія може передати систему Patriot Україні

Президент Йоганніс розповів, за яких умов Румунія може передати систему Patriot Україні

23 травня, 2024 четвер
04:49
Світ Президент Румунії Клаус Йоганніс

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що спершу передачу Україні системи Patriot має схвалити Вища рада національної оборони країни: схвальне рішення буде лише у тому випадку, якщо це не призведе до послаблення протиповітряної оборони країни

Зміст

Про це повідомляє Digi24.

Йоганніс зазначив, що не хоче обговорювати питання можливої передачі Україні системи Patriot в публічному просторі, оскільки цим питанням мають займатися військові фахівці і Вища рада національної оборони. За його словами, у цього рішення "немає часового горизонту". Крім того, президент Румунії наголосив, що передача ППО - це непростий процес. 

"Це дуже складно, є контракти, які були укладені між постачальником і бенефіціаром, є дуже складні установки, і ці речі потрібно дуже добре прояснити. Не кажучи вже про те, що я за жодних обставин не згоден з тим, щоб Румунія залишилася без протиракетної і протиповітряної оборони. Таким чином, якщо Румунія врешті-решт поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше. В іншому випадку нічого не буде зроблено", - додав Йоганніс. 

  • 7 травня президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що він відкритий для обговорення відправки системи протиповітряної оборони Patriot в Україну.
  • Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не зможе передати Україні протиракетну батарею Patriot, посилаючись на потребу країни протистояти зовнішнім загрозам. 
Теги:
Україна
Румунія
ППО
Війна з Росією
Читайте також:
Володимир Зеленський
22 травня, 2024 середа
"Клоун-принц-диктатор поставив Україну на межу знищення": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 22 травня
Евакуація з Білопілля. Фото: Кордон. Медіа
Автор Катерина Широкопояс
22 травня, 2024 середа
Сумщина. Що відбувається на кордоні з Росією
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
21 травня, 2024 вiвторок
Ф'юрі ухвалив важливе рішення щодо реваншу з Усиком
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.66
    Купівля 39.66
    Продаж 40.13
  • EUR
    Купівля 42.94
    Продаж 43.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
23 травня
05:33
вибори в США, Ніккі Гейлі
Колишня конкурентка Трампа Ніккі Гейлі заявила, що підтримає його на президентських виборах
04:25
Дія.Сіті
Резидентами Дія.City стала тисяча компаній
03:41
Китай та США
Китай ввів санкції проти 12 американських компаній з виробництва зброї
03:17
Ілюстративне фото
У Дії тимчасово не працюватимуть дві послуги для водіїв: деталі
02:58
З двох прикордонних міст Сумщини евакуювали 1,5 тис. людей
02:21
Франція
У Франції пройшли випробування модернізованого ядерного носія
01:49
Міноборони за тиждень зареєструвало 13 нових зразків озброєння та техніки
01:20
Ліам Гемсворт
З'явився трейлер 4-го сезону "Відьмака" з Ліамом Гемсвортом в головній ролі
01:00
незаконно вивезені археологічні артефакти
Нідерланди повернули Україні незаконно вивезені археологічні артефакти
00:36
Укрзалізниця вперше за 5 років змінила вартість постільної білизни в поїздах
2024, середа
22 травня
23:51
Адемола Лукман (в центрі), Аталанта - Баєр, Ліга Європи, фінал
"Аталанта" із хет-триком Лукмана знищила "Баєр" у фіналі Ліги Європи
23:31
Сили оборони збили російський Су-25 на Покровському напрямку
23:14
Олександр Усик
Усик зніметься із зіркою "Форсажу" в голлівудському фільмі про бійця UFC
23:03
Німеччина уряд
Німеччина готова використовувати доходи від заморожених активів РФ на користь України, - Reuters
22:30
Оновлено
Окупанти вдарили КАБами по Харкову: поранені 12 людей, пошкоджено будинки, АЗС і кафе
22:23
Володимир Зеленський
Зеленський відвідає Францію та саміт G7, аби переконати НАТО збивати російські ракети над Україною, - Politico
22:18
Ракета
У Польщі розглядають можливість збиття російських ракет поблизу кордонів країни
21:46
Оновлено
прапор Палестини
Норвегія, Ірландія та Іспанія визнали Палестину. Нетаньягу назвав це нагородою терористам
21:42
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
"Тепла ванна" для Зеленського: генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос пояснив, чому вважає президента некомпетентним у питаннях війни
21:27
Умєров розповів, яку зброю Україна отримає у новому пакеті допомоги від Іспанії
21:22
Олександр Усик (в центрі)
IBF висунула Усику умову збереження титулу абсолютного чемпіона світу
20:54
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Україна ідентифікувала 357 військових РФ і представників окупаційної влади, підозрюваних у воєнних злочинах
20:43
повістка
"ТЦК мобілізує безпритульних у Харкові": російські фейки за 22 травня
20:25
Ексклюзив
На фото режисер Володимир Мула
"Футбол має тривати": український серіал про ФК "Шахтар" виграв Еммі. Режисер розповів про зйомки
20:18
Володимир Зеленський
"Максимум уваги не лише Харківщині, але й Сумщині": Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті
20:16
Оновлено
на фото ситуація на фронті
За добу на фронті зафіксовано 105 боєзіткнень, найгарячіше - на Куп'янському напрямку
20:05
OPINION
Олексій Панич
Арка і веселка
19:55
Владислав Супряга
"Динамо" позбудеться двох іноземців та українця, який грав у Серії A
19:53
Ілкай Гюндоган (в центрі), Манчестер Сіті - переможець Ліги чемпіонів
УЄФА обрав господаря фіналу Ліги чемпіонів - 2026
19:49
на фото: Майк Джонсон
Спікер палати представників Джонсон закликав дозволити Україні бити по території РФ американською зброєю
19:42
В Укренерго розповіли, коли 23 травня вимикатимуть світло
19:34
Ріші Сунак
Сунак оголосив, що 4 липня у Британії відбудуться дострокові парламентські вибори
19:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти намагаються просуватись у бік Купʼянська та на захід від Авдіївки. Колонка Сергія Згурця
19:21
ДБР викрило махінації з генераторами для військових на понад 5 млн грн
Серед підозрюваних командир частини: ДБР викрило махінації з генераторами для військових на 5 млн грн
19:14
Зеленський, Стефанчук і Шмигаль
"Вороги України": Стефанчук засудив тих, хто ставить під сумнів легітимність Зеленського
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 819-го дня війни: українські морські дрони тепер оснащені системами "Град", а Швеція виділила €6 млрд на військову допомогу ЗСУ
18:35
Інтерв’ю
"Будинок "Слово". Нескінчений роман"
Постріл Хвильового – величезний трагічний знак: літературознавиця Цимбал про кінострічку "Будинок "Слово". Нескінчений роман"
18:34
Крим, Атеш
"Це тільки початок": партизанський рух "Атеш" провів масштабну агіткампанію в Сімферополі
18:32
Оновлено
Володимир Зеленський
Австрія, Албанія і Чилі підтвердили участь у Саміті миру: хто представлятиме країни
18:11
ворожий Су-34
Збив літак – відпочинеш 5 днів: уряд затвердив додаткові відпустки військовим за знищену ворожу техніку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV