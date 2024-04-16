У Румунії побільшало шпигунів із РФ: вони були, зокрема, серед біженців з України, - CSAT
Румунія стала мішенню для низки російських шпигунів, які, зокрема, намагалися зібрати військову інформацію – були вони й серед біженців з України
Про це повідомляє Digi24.
Згідно зі звітом, який оприлюднила Вища рада національної оборони Румунії (CSAT), ймовірні шпигуни потрапили до країни, зокрема, з-поміж українських біженців.
Метою шпигунів було отримання інформації у сфері оборони та безпеки. Були також спроби отримати надзвичайно важливі дані про допомогу, яку Румунія надавала Україні.
Крім того, вони шукали інформацію про військові навчання в Румунії та дислоковані в країні війська.
У звіті також наводяться приклади кампанії з дезінформації, зокрема, про румунську армію і лідерів країни.
У CSAT зазначають про багато вразливостей, на які наразилася Румунія в результаті цієї шпигунської операції. Серед них – збільшення кількості військових інцидентів, кібератаки з боку Росії та саботаж поставок допомоги Україні.
Як повідомляє видання G4 Media, яке також ознайомилося зі звітом, "Російська Федерація була головним політичним і військовим учасником, причетним до всіх питань безпеки в регіоні".
У звіті йдеться, що РФ продовжує створювати ключові військові загрози, які спрямовані на збереження й зміцнення свого впливу на держави Чорноморського регіону та реалізацію власних геополітичних амбіцій.
- 9 квітня стало відомо, що міністерство внутрішніх справ Румунії заборонило в’їзд в країну 116 громадянам Молдови, які планували протестувати під час візиту молдовської лідерки Маї Санду.
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