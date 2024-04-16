У Румунії побільшало шпигунів із РФ: вони були, зокрема, серед біженців з України, - CSAT

Про це повідомляє Digi24.

Згідно зі звітом, який оприлюднила Вища рада національної оборони Румунії (CSAT), ймовірні шпигуни потрапили до країни, зокрема, з-поміж українських біженців.

Метою шпигунів було отримання інформації у сфері оборони та безпеки. Були також спроби отримати надзвичайно важливі дані про допомогу, яку Румунія надавала Україні.

Крім того, вони шукали інформацію про військові навчання в Румунії та дислоковані в країні війська.

У звіті також наводяться приклади кампанії з дезінформації, зокрема, про румунську армію і лідерів країни.

У CSAT зазначають про багато вразливостей, на які наразилася Румунія в результаті цієї шпигунської операції. Серед них – збільшення кількості військових інцидентів, кібератаки з боку Росії та саботаж поставок допомоги Україні.

Як повідомляє видання G4 Media, яке також ознайомилося зі звітом, "Російська Федерація була головним політичним і військовим учасником, причетним до всіх питань безпеки в регіоні".

У звіті йдеться, що РФ продовжує створювати ключові військові загрози, які спрямовані на збереження й зміцнення свого впливу на держави Чорноморського регіону та реалізацію власних геополітичних амбіцій.